«Πρωταθλήτρια»-η-Ελλάδα-στις-πληρωμές-με-κάρτες

Μπροστά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στη χρήση καρτών για πληρωμές. Το ποσοστό της Ελλάδας στη χρήση καρτών για πληρωμές πλησιάζει το 73% επί των συνολικών συναλλαγών, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις στο 59%, κατά το α’ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι σημειώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαντική άνοδος σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, σύμφωνα με την εξαμηνιαία στατιστική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ευρωζώνη. Μάλιστα, ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών χωρίς μετρητά στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 77,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, με αντίστοιχη συνολική αξία 116 τρισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Αύξηση 5,3%

Όσον αφορά την Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ενεργές κάρτες πληρωμών σε κυκλοφορία ανήλθαν σε 21,6 εκατ. τον Ιούνιο του 2025, αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Στις επιμέρους μεταβολές ανά κατηγορία καρτών καταγράφεται αύξηση του αριθμού χρεωστικών καρτών κατά 6%, ενώ ο αριθμός των πιστωτικών καρτών σημείωσε μικρή άνοδο κατά 1%, με αποτέλεσμα οριακή μεταβολή και στο ποσοστό συμμετοχής των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών επί του συνόλου των καρτών πληρωμών (85% και 15% αντίστοιχα). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι σημαντική αύξηση κατέγραψε ο αριθμός των προπληρωμένων καρτών κατά 39% τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, φθάνοντας το 11% του συνόλου των ενεργών καρτών σε κυκλοφορία.

Από την άλλη, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες πληρωμών, το πρώτο εξάμηνο του 2025, δεν εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, καθώς ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες ανήλθε σε 1.325 εκατ., από 1.326 εκατ. το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 57 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5%. Αυτό δεν αποκλείεται να οφείλεται ωστόσο στην ραγδαία αύξηση των πληρωμών μέσω IRIS, οι οποίες το 2025 ανήλθαν σε 122,1 εκατ. συναλλαγές, καταγράφοντας αύξηση 72,8% σε σχέση με το 2024.

Κυριαρχεί η κάρτα

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο αριθμός των πληρωμών με κάρτα εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 44,0 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Πράγματι, οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευαν το 57% του συνολικού αριθμού συναλλαγών, ενώ οι μεταφορές πιστώσεων αντιπροσώπευαν το 22%, οι άμεσες χρεώσεις το 14% και οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα το 6%. Το υπόλοιπο 1% αφορούσε επιταγές, εμβάσματα και άλλες υπηρεσίες πληρωμών.

Μάλιστα, ο αριθμός των καρτών που ήταν σε κυκλοφορία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 ήταν 879,3 εκατ. (+12,2% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2024), με την αντίστοιχη συνολική αξία να ανέρχεται στα 1,7 τρισ. ευρώ (+8,7%), αριθμός που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 2,5 κάρτες πληρωμής ανά κάτοικο της Ευρωζώνης και μέση αξία περίπου 38 ευρώ ανά πληρωμή με κάρτα.

Οι μεταφορές πιστώσεων εντός Ευρωζώνης

Όσον αφορά τον αριθμό των μεταφορών πιστώσεων εντός της Ζώνης του Ευρώ, αυτές ανήλθαν σε 16,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, ενώ η αντίστοιχη συνολική αξία ανήλθε σε 107,3 τρισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση μόλις 2,6%. Η αναλογία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά προς εκείνες που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά ήταν περίπου 18 προς 1, ενώ από άποψη αξίας η αναλογία ήταν περίπου 14 προς 1. Επίσης:

Οι άμεσες χρεώσεις εντός της Ευρωζώνης ανήλθαν σε 11,3 δισ. (+2,3%) σε σύγκριση με πέρυσι και η αξία τους ανήλθε σε 5,6 τρισ. ευρώ (+6,2%).

Οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ανήλθαν σε 4,7 δισ. (+10,7%), ενώ η αξία τους πλησίασε τα 300 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,2%.

Ο συνολικός αριθμός των ΑΤΜ στην Ευρωζώνη ήταν περίπου 249.300, μειωμένος κατά 2,9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, ενώ ο αριθμός των POS ήταν 24,7 εκατ. (+24,0%).