Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το «τζάμπα πέθανε» της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου η οποία, σε συζήτηση για τη στεγαστική κρίση ανέφερε ότι «το τζάμπα πέθανε».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες, αλλά στα κόμματα», και ότι δεν αφορούσε «έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μήνυμα που επιδίωκε να εκπέμψει η βουλευτής της ΝΔ ήταν πως «η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί Αλέξη Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν», και ότι η δήλωση της βουλευτού αφορούσε την αντιπολίτευση, όχι την κοινωνία.

ΠΑΣΟΚ: Ο Παύλος Μαρινάκης «επαίνεσε την αλαζονεία»

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Τονίζει πως «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”». «Αντιθέτως», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης». Τονίζει δε ότι και «προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης». «Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης», δηλώνει η Χαριλάου Τρικούπη, και υποστηρίζει καταληκτικά ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας»

Απαντώντας στη Χαριλάου Τρικούπη, κυβερνητικές πηγές απέδωσαν στο ΠΑΣΟΚ «παραχάραξη» της πραγματικότητας. «Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσαν πως είτε «θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου», είτε «θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

ΠΑΣΟΚ: «Οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους»

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς «το τζάμπα πέθανε», τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές … αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι «διαστρεβλώθηκε» η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;



Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας».

