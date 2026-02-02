Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, February 3
    Σαμαράς-από-Καλαμάτα:-«Ο-πατριωτισμός-ενώνει,-δεν-διαιρεί»
    Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

    Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

    Πολιτική 1 Min Read

    Στην Καλαμάτα βρίσκεται από το Σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον εορτασμό της Υπαπαντής, όπου στο πλαίσιο των εορτασμών η μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα αναγορεύσει σε επίτιμο δημότη της πόλης και τον Κώστα Καραμανλή.

    Σε δηλώσεις του στις κάμερες ο κ. Σαμαράς σημείωσε:

    «Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής. Η πόλη έχει επίσης σήμερα τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!»

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com