Σηκώνει κεφάλι η Ιαπωνία – Εντοπίστηκαν σπάνιες γαίες σε ιζήματα που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας αποστολής σε βάθος 6.000 μέτρων

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι εξορύχθηκαν ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τόκιο να περιορίσει την εξάρτηση από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Κατά την Ιαπωνία, η αποστολή ήταν η πρώτη στον κόσμο προσπάθεια εξόρυξης σπάνιων γαιών σε τόσο μεγάλο βάθος.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».

«Πλούσια» αποθέματα

Το δείγμα συλλέχθηκε από ένα επιστημονικό γεωτρύπανο βαθέων υδάτων που ονομάζεται Chikyu, το οποίο απέπλευσε τον περασμένο μήνα για το απομακρυσμένο νησί Μινάμι-Τόρι-Σίμα στον Ειρηνικό, όπου τα νερά που βρέχουν το νησί πιστεύεται ότι σημαντικά ορυκτά.

Συγκεκριμένα, η περιοχή γύρω από το νησί εκτιμάται ότι περιέχει περισσότερα από 16 εκατομμύρια τόνους σπάνιων γαιών, τα οποία, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Nikkei, είναι το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα παγκοσμίως.

Αυτά τα πλούσια κοιτάσματα περιέχουν περίπου 730 χρόνια δυσπροσίου, που χρησιμοποιείται σε μαγνήτες υψηλής αντοχής σε τηλέφωνα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και 780 χρόνια υττρίου, που χρησιμοποιείται σε λέιζερ, ανέφερε η Nikkei.

Διπλωματική ένταση

Η εξερευνητική αποστολή της Ιαπωνία «τρέχει» την ώρα που ο μακράν μεγαλύτερος προμηθευτής σπάνιων γαιών στον κόσμο, η Κίνα, εντείνει την πίεση στη γειτονική της χώρα μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον Νοέμβριο, που φάνηκε να υπαινίσσεται ότι το Τόκιο θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά στην περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν.

Ως αποτέλεσμα της διπλωματικής έντασης που άναψε η Τακαΐτσι, το Πεκίνο έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές προς την Ιαπωνία προϊόντων «διπλής χρήσης», που μπορεί δηλαδή να βρίσκουν και στρατιωτική χρήση, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες στην Ιαπωνία ότι ο ασιατικός γίγαντας θα μπορούσε να περιορίσει τα αποθέματα σπάνιων γαιών, μερικά από τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο αγαθών διπλής χρήσης της Κίνας.