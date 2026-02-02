Συνάντηση-του-Κ.-Τσιάρα-με-εκπροσώπους-των-αγροτικών-μπλόκων-της-Καρδίτσας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων που συνδέονται με τον Daniel, το Μέτρο 23 και το αγροτικό πετρέλαιο.

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων που σχετίζονται με τον Daniel, το Μέτρο 23 και το αγροτικό πετρέλαιο, συζητήθηκαν σε συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας.

Επικεφαλής των εκπροσώπων των μπλόκων ήταν ο Κώστας Τζέλλας, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι αγρότες Σωτήρης Γιαννακός, Απόστολος Κωστόπουλος, Ιωάννης Παπαυγούλης, Βασίλης Ευαγγελογιάννης, Θεόφιλος Μπρουζιώτης και Σωτήρης Αντωνίου.

Στο τραπέζι τέθηκαν επιπλέον το ζήτημα του αγροτικού ρεύματος και η επιδότηση για τη μηδική. Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως η τρέχουσα περίοδος είναι μεταβατική και χαρακτηρίζεται από συσσωρευμένα προβλήματα. Όπως ανέφερε, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο ως το καλοκαίρι να έχουν διευθετηθεί βασικές εκκρεμότητες του αγροτικού τομέα.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι οι καθυστερήσεις προκαλούν εύλογη ένταση και πίεση στην καθημερινότητα των παραγωγών. Επισήμανε ωστόσο πως, ακόμη και όταν σημειώνονται βήματα προόδου, οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν τις δυσκολίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι για το Μέτρο 23, 7.998 δικαιούχοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έλαβαν συνολικά 9.915.240,48 ευρώ, καθιστώντας την περιοχή δεύτερη στη Θεσσαλία σε πλήθος δικαιούχων.

Παράλληλα, η παρέμβαση για τη νιτρορύπανση στήριξε 4.123 παραγωγούς της Καρδίτσας με ποσό 12.709.990,59 ευρώ, καλύπτοντας το 75% των επιλέξιμων δαπανών. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων και χρονοδιαγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι η απώλεια χρόνου ενέχει τον κίνδυνο διακινδύνευσης ευρωπαϊκών πόρων.

Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε θεσμικό επίπεδο, με στόχο την εξεύρεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

