    Monday, February 2
    Συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά: Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

    Πολιτική 1 Min Read

    Απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21.00, θα μεταδοθεί συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά.

    Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, που επικεντρώνεται στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

    Δείτε το trailer:

    Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά, απόψε στις 21.00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ.

    - sofokleous10.gr

