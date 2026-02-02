ΣΥΡΙΖΑ:-Πάει-πολύ-να-ζητά-συναίνεση-η-ΝΔ-όταν-έχουν-παραβιάσει-τόσες-φορές-το-Σύνταγμα 

«Πάει πολύ να ζητάει υπέρβαση των διαφόρων η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και συναίνεση όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ο Βασ. Κόκκαλης πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί σε δημοκρατικό διάλογο τα κόμματα, για την κατοχύρωση ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας».
