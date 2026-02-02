Τιτάν:-Ολοκλήρωσε-την-εξαγορά-της-«vracs-de-l’estuaire»-στη-Γαλλία

Η Vracs de L’Estuaire διαθέτει σύγχρονη μονάδα άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία, με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων.

Την εξαγορά της Vracs de L’Estuaire, μιας εδραιωμένης εταιρείας τσιμεντοειδών στη Βόρεια Γαλλία, ολοκλήρωσε ο Όμιλος Τιτάν, ενισχύοντας τη δέσμευσή του για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων του στη γαλλική αγορά και για επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή επιβεβαιώνει την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου του Ομίλου Τιτάν για τη δημιουργία μιας ισχυρής, ολοκληρωμένης παγκόσμιας πλατφόρμας ανάπτυξης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs).

Η Vracs de L’Estuaire διαθέτει σύγχρονη μονάδα άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία, με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων. Η στρατηγική της θέση επιτρέπει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση μίας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη. Η επένδυση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Τιτάνα στη Δυτική Ευρώπη, που ξεκίνησε πριν περίπου 30 χρόνια με τη λειτουργία του σταθμού εισαγωγής στη Μασσαλία. Οι διευρυμένες δραστηριότητες του Ομίλου στη Γαλλία συμπληρώνουν το υφιστάμενο ευρωπαϊκό του δίκτυο και θα ενισχύσουν την πρόοδο του Ομίλου στους στρατηγικούς πυλώνες της καινοτομίας και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Ο Γιάννης Πανιάρας, CEO TITAN Europe, σχολίασε: «Η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Τιτάνα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029». Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που θα εξυπηρετούμε τους πελάτες της Vracs de L’Estuaire στους οποίους θα προσφέρουμε νέες λύσεις χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, αξιοποιώντας το ευρύ χαρτοφυλάκιο τσιμέντων και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, όπως σκωρία, ποζολάνη από τις ελληνικές μας δραστηριότητες και ιπτάμενη τέφρα που ανακτάται μέσω της εξειδικευμένης τεχνολογίας μας. Καλωσορίζουμε την ισχυρή ομάδα της Vracs de L’Estuaire στην οικογένεια του Τιτάνα προσβλέποντας στη συνεργασία μας για την υλοποίηση αυτού του οράματος».