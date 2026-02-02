Τραμπ: ΗΠΑ και Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία – Τι προβλέπει για δασμούς, πετρέλαιο

Η «εμπορική συμφωνία» προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία – όπως είπε – συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και να αγοράσει περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%, ενώ οι δασμοί της Ινδίας στα αμερικανικά προϊόντα θα μηδενιστούν.

«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε αρχικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ινδός πρωθυπουργός «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράσει «περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο δικό του δίκτυό Truth Social.

«Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μειωμένους αμοιβαίους δασμούς, μειώνοντάς τους από 25% σε 18%. Ομοίως, [η Ινδία[ θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΜΗΔΕΝ», έγραψε ο Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα (BUY AMERICAN, επιπλέον των 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ σε ενέργεια, τεχνολογία, γεωργικά προϊόντα, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ. Η εκπληκτική σχέση μας με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που φέρνουμε αποτελέσματα, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους».