Χρηματιστήριο: Μετράει αντίστροφα προς την ωριμότητα…

Ο Ιανουάριος «έσπασε τα κοντέρ», καθώς πέρα από την ισχυρή άνοδο του Γενικού Δείκτη συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και εξαιρετικές αποδόσεις σε σημαντικό μέρος των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον μήνα με κέρδη 9,2%, ενώ οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές διαμορφώθηκαν στα 413 εκατ. ευρώ, επίπεδα που σε μηνιαία βάση το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε να δει από τον Μάιο του 2008 – μήνα κατά τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι μεταβιβάσεις των μετοχών του ΟΤΕ από τη MIG στη Deutsche Telekom. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφθασε στο όριο των 160 δισ. ευρώ, επίπεδο που είχε καταγραφεί για τελευταία φορά στις 29 Φεβρουαρίου 2008, όταν ο Γενικός Δείκτης διαπραγματευόταν κοντά στις 4.100 μονάδες. Καταλύτης για την ένταση των συναλλαγών και των αποδόσεων αποτελεί η έναρξη της διαδικασίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ώριμων αγορών από τον MSCI. Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, η ελληνική αγορά εισέρχεται στη συγκεκριμένη διαδικασία με σαφώς βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη και με αποτίμηση που εξακολουθεί να ενσωματώνει discount περίπου 30% έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δεικτών σε όρους κερδοφορίας.

Στο διεθνές περιβάλλον, τα ιστορικά υψηλά των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών συνεχίστηκαν, ενώ αντίστοιχα ρεκόρ καταγράφηκαν και στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις: άνοδος του χρυσού σε συνδυασμό με υστέρηση του πετρελαίου, αποκλίσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, ισχυρό ράλι στον κλάδο της τεχνολογίας την ώρα που τα κρυπτονομίσματα καταγράφουν απότομες διορθώσεις. Οι αγορές φαίνεται να επαναπροσδιορίζουν τις ισορροπίες τους και το επενδυτικό αφήγημα ξαναγράφεται σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν λειτουργεί πλέον ως ουραγός ή συγκυριακό στοίχημα, αλλά ως αγορά που διεκδικεί ένα πιο ενεργό ρόλο στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Το αν η δυναμική αυτή θα έχει διάρκεια, θα κριθεί λιγότερο από τη ροή των κεφαλαίων και περισσότερο από την ικανότητα των εισηγμένων να επιβεβαιώσουν, μέσω των αποτελεσμάτων και των επιχειρηματικών τους πλάνων, ότι η επιστροφή σε αποτιμήσεις προηγούμενων κύκλων αυτή τη φορά στηρίζεται σε πιο στέρεες βάσεις. Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία των εταιριών είναι υποστηρικτικές τόσο για το 2025 όσο και για το 20226 και ο Φεβρουάριος θα λειτουργήσει σαν ένα πρώτο τεστ των ενσωματωμένων προσδοκιών με την πραγματικότητα.

Στις ΗΠΑ οι χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν αύξηση της μεταβλητότητας, με μικτές επιδόσεις στους βασικούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές κλήθηκαν να αξιολογήσουν γεωπολιτικές ειδήσεις, τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων και ένα αιφνίδιο «flash crash» στις αγορές πολύτιμων μετάλλων. Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο, υποστηριζόμενοι από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Meta. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε παρά τις πιέσεις που προκάλεσε η απότομη πτώση της Microsoft, λόγω ανησυχιών για τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα με απώλειες κυρίως από την υποαπόδοση εταιριών του κλάδου υγείας και εταιριών της κυκλικής οικονομίας. Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 συνεχίζεται με την τάση της κερδοφορίας να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα από τις 106 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, τα έσοδα εμφανίζουν αύξηση 7,9% ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύεται με ρυθμό 14,9%. Στις ανακοινώσεις της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου ξεχωρίζουν οι Disney, Palantir, AMD, Super Micro Computer, Uber, Amazon, Qualcomm, Snap, MicroStrategy, Roblox και Under Armour.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 7 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες και όπως είναι αναμενόμενο οι ταλαντωτές έχουν εισέλθει σε σφοδρές υπερτιμήσεις στα ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία διαγράμματα. Οι διορθώσεις εξακολουθούν να παραμένουν ρηχές χωρίς μεγάλη διάρκεια, ένδειξη υπεροχής των αγοραστών και την διατήρησης της ρευστότητας εντός αγοράς σε μια λογική ανακύκλωσης ενδιαφέροντος στο δεικτοβαρές τμήμα των μετοχών. Πρόκειται για μια καθαρά ανοδική αγορά που δεν δίνει ευκαιρίες εισόδου, παίρνει αποστάσεις από κομβικά σημεία της τάσης και δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από βραχυχρόνιες υπερτιμήσεις. Η τάση συνέχισε με δύο νέα ανοδικά χάσματα (2.282-2.292 και 2.313-2.322) στην συνεδρίαση της Τρίτης και της Τετάρτης που αποτυπώνουν την δυναμική της ανόδου. Η περιοχή του πρώτου ανοδικού χάσματος είναι θεωρητικά το νέο επίπεδο στήριξης ενώ τα πρόσφατα υψηλά των 2348 μονάδων ορίζουν μια αντίσταση περιορισμένης τεχνικής σημασίας.

Χωρίς ιδιαίτερα προγραμματισμένα γεγονότα η εγχώρια οικονομική ατζέντα. Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών ΕΚΤ και Μ. Βρετανίας (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου) με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς να αναμένουν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια και το ενδιαφέρον να εστιάζεται περισσότερο στην προοπτική για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στις ΗΠΑ εκτός από τα αποτελέσματα των εταιριών την ερχόμενη Παρασκευή αναμένονται τα νέα δεδομένα για την απασχόληση για το μήνα Ιανουάριο.

Ανάλυση

Μάνος Χατζηδάκης