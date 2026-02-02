A haber: Την επόμενη εβδομάδα πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Τι λένε οι Τούρκοι για την ατζέντα

Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την A Haber.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το τουρκικό μέσο, στη συνάντηση, θα συζητηθούν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι διάφορες συνεργασίες που επιδιώκει η Ελλάδα.

Τέλος, ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησεις θα είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.



