Alpha Bank: Επιχειρησιακή σύμβαση με €1.600 κατώτατο μισθό και παιδική αποταμίευση

Η Alpha Bank και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank υπέγραψαν τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την περίοδο 2026-2028, επιβεβαιώνοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας θεμελιώνεται στη σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και στη μακροπρόθεσμη κοινωνική σταθερότητα.

Η Συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική για την υλοποίηση του Σκοπού της Alpha Bank να «στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο» και στην υλοποίηση των Αξιών της, ξεκινώντας από τους ίδιους τους ανθρώπους της. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού πλαισίου στην Alpha Bank, βασισμένου σε αντικειμενικά ευρωπαϊκά τραπεζικά πρότυπα αξιολόγησης και ανταμοιβής, στη συστηματική ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της επαγγελματικής προοπτικής των εργαζομένων.

Η νέα Σύμβαση, σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό σύστημα μεταβλητών αποδοχών, τον συνεχή εμπλουτισμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης, το ευρύ πλαίσιο άλλων παροχών και, βεβαίως, τη δημιουργία και στήριξη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, διαμορφώνει ένα πλαίσιο προοπτικής για το προσωπικό της Τράπεζας.

Κεντρικό πυλώνα της νέας Συμφωνίας αποτελεί η ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των εργαζομένων και η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας σε κάθε στάδιο ζωής.

Ενίσχυση και προστασία εισοδήματος σε περιβάλλον μεταβλητότητας

Από 1.7.2026 καθιερώνεται κατώτατος μηνιαίος μισθός 1.600 ευρώ για κάθε νέο εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ προβλέπεται αναπροσαρμογή αποδοχών, όπου απαιτείται. Παράλληλα, θεσπίζεται μηχανισμός προληπτικής προστασίας για στεγαστικά δάνεια προσωπικού, καθώς η Τράπεζα καλύπτει τη διαφορά επιτοκίου όταν το 3Μ Euribor υπερβαίνει το 2,25%, για υπόλοιπα έως 300.000 ευρώ, ενισχύοντας τη σταθερότητα των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επιπλέον, το επιτόκιο των προσωπικών δανείων μειώνεται σε 1% από 1.4.2026.

Στοχευμένη έκτακτη οικονομική ενίσχυση με κοινωνικά κριτήρια

Με στόχο τη στήριξη του προσωπικού, η Alpha Bank θεσπίζει για τη διετία 2026–2027 έκτακτη οικονομική ενίσχυση με τη μορφή διατακτικών σίτισης, με σαφή ετήσια εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά εργαζόμενους με ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ (ή έως 50.400 ευρώ για εργαζόμενους με τρία και άνω τέκνα) και διαμορφώνεται συνολικά για τη διετία ως εξής:

• 850 ευρώ για εργαζόμενους χωρίς τέκνα,

• 1.050 ευρώ για εργαζόμενους με ένα τέκνο,

• 1.250 ευρώ για εργαζόμενους με δύο τέκνα,

• 1.800 ευρώ για εργαζόμενους με τρία και άνω τέκνα.

Η παρέμβαση αυτή καλύπτει ευρύ φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού και ενισχύει στοχευμένα τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με αυξημένες υποχρεώσεις.

Από αριστερά: Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel, Alpha Bank, Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, CEO, Όμιλος Alpha Bank, Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank

Επένδυση στη νέα γενιά: Πρωτοποριακό αποταμιευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των εργαζομένων

Η νέα Ε.Σ.Σ.Ε. εισάγει το «Alpha Junior Savings Account», έναν θεσμό μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για τα τέκνα των εργαζομένων. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την Ελλάδα με χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με καθιερωμένα ευρωπαϊκά μοντέλα παιδικών επενδυτικών λογαριασμών.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά για κάθε τέκνο από το 6ο έως και το 18ο έτος ηλικίας, δημιουργώντας έναν προσωποποιημένο λογαριασμό που επενδύεται μέσω του προγράμματος «Alpha Δημιουργώ», με δυνατότητα επιλογής επενδυτικού προφίλ. Για εργαζόμενους με τρία και άνω τέκνα, προβλέπεται αυξημένη εισφορά.

Το κεφάλαιο παραμένει δεσμευμένο έως την ενηλικίωση, λειτουργώντας ως ουσιαστικό οικονομικό εφόδιο για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και τη μακροπρόθεσμη κουλτούρα αποταμίευσης.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης

Η Συμφωνία ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, το οποίο ενισχύει τη συμπερίληψη και διαμορφώνει σταθερές συνθήκες στήριξης για το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας:

• Αύξηση επιδόματος τοκετού και υιοθεσίας σε 3.000 ευρώ.

• Αναπροσαρμογή επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού σε 340 ευρώ μηνιαίως και 170 ευρώ για κατ’ οίκον φύλαξη.

• Ετήσια οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για εργαζόμενους με τέκνα με αναπηρία (≥67%).

• Ετήσιο βοήθημα 1.500 ευρώ για εργαζόμενους με αναπηρία (≥67%).

• Ετήσιο βοήθημα 1.500 ευρώ για χήρους/ες εργαζόμενους γονείς.

• Εφάπαξ ενίσχυση 2.000 ευρώ για τέκνα που εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία τους.

• Ετήσιο δωρεάν check-up για όλους τους εργαζόμενους.

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση επαναβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Τράπεζας για προστασία της απασχόλησης και για μία υπεύθυνη, δίκαιη και ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Με ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για την επαγγελματική ανάπτυξη και ανάδειξη των στελεχών του, την προσέλκυση και επαναπατρισμό ταλέντων και τη σταδιακή ανανέωση του προσωπικού. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, η Τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως εργοδότη αναφοράς στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την επιχειρηματική της πορεία με ουσιαστική ανταπόδοση στους ανθρώπους της.

*Στην κεντρική φωτογραφία απεικονίζονται (Από αριστερά): Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel, Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, CEO, Όμιλος Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer, Alpha Bank, Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, Γιάννα Παλιούρα, HRBP and International Support Director – Chief of Staff, Alpha Bank, Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank