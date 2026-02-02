Disney: Ενισχυμένα αποτελέσματα τριμήνου με ώθηση από streaming και θεματικά πάρκα – Στο επίκεντρο ο νέος CEO

Η Disney ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στον κλάδο των θεματικών πάρκων, των θέρετρων και της κρουαζιέρας.

Η μονάδα εμπειριών ανέφερε τριμηνιαία έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων για πρώτη φορά, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Χιου Τζόνστον στο CNBC.

Τα εγχώρια θεματικά πάρκα της Disney κατέγραψαν έσοδα 6,91 δισ. δολαρίων, ενώ τα διεθνή πάρκα της ανέφεραν έσοδα 1,75 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 7% το καθένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, η Disney είδε αύξηση της επισκεψιμότητας στα εγχώρια θεματικά πάρκα της, αλλά «η διεθνής επισκεψιμότητα ήταν χαμηλότερη», δήλωσε ο Τζόνστον .

Ειδικότερα η Disney κατέγραψε:

Κέρδη ανά μετοχή: 1,63 δολάρια προσαρμοσμένα έναντι 1,57 δολαρίων που αναμενόταν

Έσοδα : 25,98 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι αναμενόμενων 25,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το διοικητικό συμβούλιο της Disney συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα στην έδρα της στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, όπου αναμένεται να ψηφίσει για τον διάδοχο του Μπομπ Άιγκερ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Disney θα χειριστεί τη διαδοχή του CEO κυριαρχεί εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία οι μετοχές της έχουν παραμείνει στάσιμες. Άλλωστε αξέχαστο μένει και το φιάσκο το 2020, όταν ο Άιγκερ παρέδωσε τα ηνία στον Μπομπ Τσάπεκ, για να επανέλθει το 2023.

– - CNBC, Wall Street Journal