eldorado:-Συμφωνία-εξαγοράς-της-foran-με-στόχο-να-δημιουργήσουν-έναν-κορυφαίο-παραγωγό-χρυσού-και-χαλκού

Η pro forma εταιρεία αναμένεται να παράγει κορυφαίες στον κλάδο ελεύθερες ταμειακές ροές και περιθώρια κερδοφορίας.

Συμφωνία σύναψαν η Eldorado Gold Corporation και η Foran Mining Corporation βάσει της οποίας η Eldorado θα εξαγοράσει τη Foran με στόχο τη δημιουργία μιας κορυφαίας στον κλάδο μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού-χαλκού με σημαντική άμεση αναπτυξιακή δυναμική, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, έργα με μεγάλη διάρκεια ζωής και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Επίσης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία τοποθετεί την Eldorado σε πλεονεκτική θέση ωφελούμενη από τις ισχυρές τιμές των μετάλλων και την αυξανόμενη ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά. Έχοντας δύο υψηλής ποιότητας, πλήρως χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά έργα – τις Σκουριές στην Ελλάδα και το McIlvenna Bay στο Σασκάτσουαν του Καναδά – τα οποία βρίσκονται τόσο εντός προϋπολογισμού όσο και εντός χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη εμπορικής παραγωγής στα μέσα του 2026, η ενοποιημένη εταιρεία θα προσφέρει μια σαφή και ισχυρή ευκαιρία επαναξιολόγησης. Με μια διαφοροποιημένη βάση περιουσιακών στοιχείων στον Καναδά και μία κορυφαία σειρά ερευνητικών έργων, το νέο σχήμα έχει σχεδιαστεί για να παράγει ανθεκτικές, μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές ικανές να αυτοχρηματοδοτούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επισκόπηση Συναλλαγής

Η Eldorado και η Foran έχουν συνάψει οριστική συμφωνία (η «Συμφωνία Διακανονισμού») σύμφωνα με την οποία η Eldorado θα αποκτήσει όλες τις εκδοθείσες και κυκλοφορούσες κοινές μετοχές της Foran (οι «Κοινές Μετοχές της Foran»), συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Κοινών Μετοχών της Foran που θα εκδοθούν κατά τη μετατροπή των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της Foran (οι «Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της Foran», και μαζί με τις Κοινές Μετοχές της Foran, οι «Μετοχές Foran»), εκτός από τις Μετοχές Foran που ανήκουν ήδη στην Eldorado ή τις θυγατρικές της, μέσω ενός εγκεκριμένου από το δικαστήριο σχεδίου διευθέτησης (η «Συναλλαγή»). Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Διακανονισμού, οι μέτοχοι της Foran θα λάβουν 0,1128 κοινές μετοχές της Eldorado (κάθε ολόκληρη μετοχή, μια «Μετοχή Eldorado») και $0,01 σε μετρητά για κάθε Μετοχή Foran που κατέχουν (το «Αντάλλαγμα»), που αντιπροσωπεύει premium 8,0% στη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης 20 ημερών («VWAP») των Κοινών Μετοχών της Foran, με βάση το VWAP 20 ημερών των Μετοχών της Eldorado για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2026, και, μετά την πρόσφατη αύξηση της τιμής της μετοχής της Foran, αντιπροσωπεύει μηδενικό premium στην τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών της Foran στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (“TSX”) στις 30 Ιανουαρίου 2026, υποδηλώνοντας αξία ιδίων κεφαλαίων για τη Foran περίπου 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Eldorado και της Foran θα κατέχουν περίπου το 76% και το 24% της ενοποιημένης εταιρείας, αντίστοιχα.

Στρατηγικό σκεπτικό: Ένας νέος παγκόσμιος ηγέτης χρυσού-χαλκού

Κορυφαία στον κλάδο βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη: Στρατηγικά τοποθετημένη για την επίτευξη ενός ηγετικού προφίλ ανάπτυξης, που υποστηρίζεται από δύο πλήρως χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά έργα – τις Σκουριές και το McIlvenna Bay, που προχωρούν προς την εμπορική παραγωγή στα μέσα του 2026. Αναμένεται να παράγει περίπου 900 χιλιάδες ουγκιές ισοδύναμου χρυσού το 2027(1)

Σημαντικό EBITDA & ελεύθερες ταμειακές ροές: Αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια EBITDA(2) και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές(3) το 2027. Αυτή η ισχυρή μακροπρόθεσμη ταμειακή ροή θα χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες ανάπτυξης, θα ενισχύσει τον ισολογισμό και θα υποστηρίξει τις συνεχείς αποδόσεις των μετόχων μέσω προγραμμάτων μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευελιξία κατά τη διάρκεια των κύκλων της αγοράς μετάλλων

Διαφοροποιημένη βάση έργων μεγάλης διάρκειας: Το ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο παρέχει ισορροπημένη έκθεση σε χρυσό-χαλκό (~77% χρυσός, ~15% χαλκός, ~8% άλλα μέταλλα) σε ελκυστικές περιοχές εξόρυξης στον Καναδά, την Ελλάδα και την Τουρκία, παρέχοντας γεωγραφική και προϊοντική διαφοροποίηση

Σημαντικές προοπτικές από έρευνα: Η Eldorado θα συνεχίσει να επιταχύνει τις ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης υψηλής αξίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας πολυμεταλλικής ζώνης Tesla της Foran, καθώς και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων έρευνας που περιβάλλουν τα υπάρχοντα λειτουργικά και αναπτυξιακά έργα της Eldorado

Εξαιρετική ευκαιρία επαναξιολόγησης: Με αυξημένη κλίμακα και ρευστότητα συναλλαγών, βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και ενισχυμένη έκθεση στον Καναδά, η ενοποιημένη αυτή αναμένεται να στηρίξει μια αναβάθμιση της αποτίμησης

Λειτουργίες με επίκεντρο τη Βιωσιμότητα: Η ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των αρχών βιωσιμότητας, οι πρακτικές αποδοτικής χρήσης άνθρακα και η κοινή δέσμευση για υπεύθυνη εξόρυξη θα επιτρέψουν στην ενοποιημένη εταιρεία να επικεντρωθεί στη διαφανή επίδοση σε θέματα βιωσιμότητας και στη συνεχή πρόοδο μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δηλώσεις από την ηγετική ομάδα

Ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado σχολίασε : «Η ενοποίηση αυτή δημιουργεί μια ισχυρότερη εταιρεία ανάπτυξης χρυσού και χαλκού, με χαρακτηριστικά την άμεση δημιουργία ταμειακών ροών και πολλαπλούς καταλύτες ανάπτυξης. Υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων μεγάλης διάρκειας ζωής, σημαντικές προοπτικές από την έρευνα και ουσιαστική έκθεση σε κρίσιμα ορυκτά σε ένα καλά ισορροπημένο γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Με τις Σκουριές και το McIlvenna Bay να αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, η ενοποιημένη επιχείρηση είναι τοποθετημένη για μια ριζική αναβάθμιση στην παραγωγή, τις ταμειακές ροές και το διεθνές της εκτόπισμα. Η αύξηση της έκθεσής μας στον Καναδά, μέσω ενός έργου στο Σασκάτσουαν, που αναγνωρίζεται σταθερά ως μία από τις πιο ελκυστικές περιοχές εξόρυξης στον κόσμο, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη συνεχή επιτυχία της καναδικής επαρχίας. Η ισχυρή πολιτισμική και βιώσιμη ευθυγράμμιση, σε συνδυασμό με δραστηριότητες στον Καναδά, την Ελλάδα και την Τουρκία, δημιουργούν μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική πλατφόρμα με προοπτική δεκαετιών».

Ο Steven Reid, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eldorado σχολίασε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eldorado είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Dan Myerson στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eldorado μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μαζί, ο George και ο Dan, θα προσφέρουν πολύτιμη συνέχεια, επιχειρησιακή εμπειρία και εμπειρία στις κεφαλαιαγορές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eldorado. Κατά τη διάρκεια του 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει τη διαδικασία του προγράμματος διαδοχής του διοικητικού συμβουλίου».

Ο Dan Myerson, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Foran δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή δίνει στο McIlvenna Bay την κλίμακα και τη χρηματοοικονομική ισχύ για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να επιταχύνει τις ευκαιρίες σταδιακής επέκτασης με την πάροδο του χρόνου. Σε συνδυασμό με τις Σκουριές, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Eldorado να οδηγήσει δύο έργα παγκόσμιας κλάσης σε παραγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχοντας προχωρήσει σημαντικά κατά μήκος της καμπύλης κινδύνου που συνδέεται με την ανάπτυξη, η εταιρεία πλησιάζει ταχύτατα ένα σημείο καμπής προς ενισχυμένες ελεύθερες ταμειακές ροές και αύξηση της παραγωγής. Ανυπομονώ να συμμετάσχω ενεργά στην υποστήριξη μιας εξαιρετικής στρατηγικής που δημιουργεί μια απαράμιλλη ευκαιρία για ανάπτυξη και επέκταση. Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και ότι η πειθαρχημένη εκτέλεση και η αμείλικτη εστίαση στη δημιουργία αξίας είναι αυτά που επιτρέπουν τη διαρκή επιτυχία των γενεών».

Κυβερνητική υποστήριξη

Ο αξιότιμος Scott Moe, Πρωθυπουργός του Σασκάτσουαν, δήλωσε: «Αυτή η προτεινόμενη συναλλαγή ενισχύει τη θέση του Σασκάτσουαν ως κορυφαίου προορισμού για υπεύθυνη ανάπτυξη πόρων. Το McIlvenna Bay είναι ένα έργο υψηλής ποιότητας που θα προσφέρει θέσεις εργασίας, επενδύσεις και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την επαρχία. Μία ενοποίηση με την Eldorado θα ενίσχυε περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία του έργου και θα υπογράμμιζε τον ρόλο του Καναδά στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά».

Καναδικά κεντρικά γραφεία και Οικονομικά οφέλη

Το ενοποιημένο σχήμα θα διατηρήσει την έδρα της στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας, υπό την επωνυμία Eldorado Gold, και προτίθεται να διευρύνει και να επιταχύνει το επίπεδο των επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον Καναδά. Παράλληλα με το συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ, το McIlvenna Bay θα αποτελέσει ένα ακόμη κορυφαίο καναδικό έργο εντός του χαρτοφυλακίου, στηρίζοντας τη διαρκή απασχόληση και τη μακροπρόθεσμη οικονομική συνεισφορά στο Σασκάτσουαν και τον Καναδά. Η Κυβέρνηση του Καναδά έχει επίσης αναγνωρίσει την οικονομική και τη στρατηγική σημασία του McIlvenna Bay για τα κρίσιμα ορυκτά, εντάσσοντάς το στα πρώτα έργα που παραπέμφθηκαν προς αξιολόγηση στο νέο Γραφείο Μεγάλων Έργων (Major Projects Office), ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος.

Εγκρίσεις συναλλαγών και Χρονοδιάγραμμα

Η Συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το δικαστήριο σχέδιο διευθέτησης βάσει του Νόμου περί Επιχειρηματικών Εταιρειών (Βρετανική Κολομβία) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2026.

Η Συναλλαγή θα απαιτήσει την έγκριση τουλάχιστον: (i) των δύο τρίτων των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών και Μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ψηφίζουν μαζί ως ενιαία κατηγορία, (ii) των δύο τρίτων των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών Foran, Μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, περιορισμένων μετοχών Foran και μεριδίων μετοχών Foran, ψηφίζοντας μαζί ως ενιαία τάξη. (iii) κατά περίπτωση, απλή πλειοψηφία των ψήφων των κατόχων Κοινών Μετοχών Foran, ψηφίζοντας ως χωριστή κατηγορία, εξαιρουμένων των ψήφων που συνδέονται με τις Κοινές Μετοχές Foran που κατέχονται από πρόσωπα που πρέπει να εξαιρεθούν σύμφωνα με το Πολυμερές Μέσο 61-101 – Προστασία των Κατόχων Τίτλων Μειοψηφίας σε Ειδικές Συναλλαγές («MI 61-101»), και (iv) κατά περίπτωση, απλή πλειοψηφία των ψήφων των κατόχων Μετοχών Foran χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ψηφίζουν ως χωριστή κατηγορία, εξαιρουμένων των ψήφων που συνδέονται με τις Μετοχές Foran χωρίς δικαίωμα ψήφου που κατέχονται από πρόσωπα που πρέπει να αποκλειστούν σύμφωνα με το MI 61-101, σε κάθε περίπτωση, σε ειδική συνέλευση των κατόχων κινητών αξιών Foran που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή πριν από τις 14 Απριλίου, 2026.

Καθένας από τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη της Foran που κατέχουν συλλογικά το 4% των Κοινών Μετοχών της Foran έχουν συνάψει συμφωνία ψήφου και υποστήριξης με την Eldorado, σύμφωνα με την οποία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν, θα ψηφίσουν τους τίτλους που κατέχουν, κατά περίπτωση, υπέρ της Συναλλαγής.

Η Έκδοση του Ανταλλάγματος σε σχέση με τη Συναλλαγή θα απαιτήσει την έγκριση της απλής πλειοψηφίας των ψήφων των κατόχων των Μετοχών της Eldorado σε ειδική συνέλευση των μετόχων της Eldorado που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή πριν από τις 14 Απριλίου 2026. Καθένας από τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη της Eldorado, οι οποίοι κατέχουν συλλογικά περίπου το 0,3% των Μετοχών της Eldorado, έχει συνάψει συμφωνία ψήφου και υποστήριξης με τη Foran σύμφωνα με την οποία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν, θα ψηφίσουν τους τίτλους που κατέχουν υπέρ της Συναλλαγής.

Εκτός από τις εγκρίσεις των κατόχων τίτλων και των δικαστηρίων, το κλείσιμο της Συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες ρυθμιστικές εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων του TSX, του NYSE και του Γραφείου Ανταγωνισμού) και στην ικανοποίηση άλλων προϋποθέσεων κλεισίματος που συνηθίζονται για μια συναλλαγή αυτού του είδους. Η Συμφωνία Διακανονισμού περιλαμβάνει συνήθεις προστασίες συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας μη προσέλκυσης εκ μέρους της Foran, το δικαίωμα της Eldorado να ταιριάζει με οποιαδήποτε ανώτερη πρόταση για τη Foran. Κάθε μέρος δικαιούται τέλος διακοπής με την επέλευση ορισμένων συνήθων περιστάσεων.

Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από τα μέρη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα μέρη αναμένουν την ολοκλήρωση της Συναλλαγής το 2ο τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι μετοχές της Foran θα διαγραφούν από το TSX και το OTCQX και η Foran θα πάψει να είναι εκδότης αναφοράς σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία περί κινητών αξιών. Πλήρεις λεπτομέρειες της Συναλλαγής θα συμπεριληφθούν επίσης στο υλικό της συνέλευσης της Eldorado και της Foran, το οποίο αναμένεται να ταχυδρομηθεί στους μετόχους της Eldorado και στους κατόχους τίτλων Foran έως τα μέσα Μαρτίου 2026 και θα είναι επίσης διαθέσιμο στο προφίλ SEDAR+ της Eldorado και στο προφίλ SEDAR+ της EDGAR και της Foran.

Κανένας από τους τίτλους που θα εκδοθούν σύμφωνα με τη Συναλλαγή δεν έχει καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») ή οποιουσδήποτε πολιτειακούς νόμους περί κινητών αξιών, και τυχόν τίτλοι που εκδίδονται στη Συναλλαγή αναμένεται να εκδοθούν με βάση τις διαθέσιμες εξαιρέσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης σύμφωνα με την Ενότητα 3(α)(10) του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και τις ισχύουσες εξαιρέσεις βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων.

Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Foran όσο και της Eldorado ενέκρινε ομόφωνα τη Συναλλαγή. Κάθε διοικητικό συμβούλιο διόρισε επίσης μια ειδική επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών για να εξετάσει και να κάνει μια σύσταση σχετικά με τη Συναλλαγή, και οι δύο ειδικές επιτροπές συνέστησαν ομόφωνα στο αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη Συναλλαγή.