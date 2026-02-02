h-Πειραιώς-αναδείχθηκε-ai/data-team-of-the-year-και-το-2026

Οι διακρίσεις της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως αποτέλεσμα στοχευμένης στρατηγικής, συνέπειας στην υλοποίηση και απτών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης των Data & AI Awards της Boussias Events, η Πειραιώς κατέκτησε, όπως και πέρυσι την κορυφαία διάκριση AI/Data Team of the Year, αποσπώντας παράλληλα επτά ακόμη σημαντικά βραβεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διακρίσεις της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως αποτέλεσμα στοχευμένης στρατηγικής, συνέπειας στην υλοποίηση και απτών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

«H ανάδειξη για δεύτερη χρονιά της Πειραιώς ως AI/Data Team of the Year και τα βραβεία σε επιμέρους κατηγορίες, αποτελούν αναγνώριση της σταθερής επένδυσης της Πειραιώς σε καινοτόμα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Data που παράγουν μετρήσιμη αξία και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο κ. Γιώργος Νασούλης, Group Chief Data & Analytics Οfficer της Πειραιώς.

Στα Data & AI Awards του 2026 η Πειραιώς βραβεύτηκε:

– Ως AI/Data Team of the Year για τη συνολική στρατηγική, την ωριμότητα και τον αντίκτυπο του οικοσυστήματος AI & Data της Πειραιώς.

– Με βραβείο Gold – Best AI/Data Application in Large Enterprise Next Product To Buy, για την προηγμένη AI λύση της που προβλέπει τις ανάγκες των SME πελατών και προτείνει την επόμενη βέλτιστη ενέργεια, ενισχύοντας τη στοχευμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

– Με βραβείο Gold – Best Use of Large Language Models (LLM)SME 360 GenAI Assistant, για το GenAI εργαλείο που εξοπλίζει τους Relationship Managers με άμεσα, εξατομικευμένα insights, μεταμορφώνοντας την προετοιμασία συναντήσεων και τη λήψη αποφάσεων.

– Με βραβείο Silver – Best in BFSI Event Based Marketing (EBM) για τη Data-driven επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, για ουσιαστικά προσωποποιημένες εμπειρίες πελάτη.

– Με βραβείο Silver – Best Use of Virtual Agents & Bots Piraeus Yello AI Assistant για τον εικονικό βοηθό που υποστηρίζει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους της Τράπεζας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Με βραβείο Silver – Best Use of Predictive / Prescriptive Analytics, για τοNext Product To Buy, επιβεβαιώνοντας την αξία της προγνωστικής και προτρεπτικής ανάλυσης.

– Με βραβείο Silver – Best AI/Data Learning & Training Initiative Copilot Adoption Program & Training, μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που ενσωματώνει υπεύθυνα την AI στην καθημερινή εργασία, ενισχύοντας παραγωγικότητα, συνεργασία και κουλτούρα καινοτομίας.

– Με βραβείο Bronze – Best Data Analytics Solution Piraeus Azure AI Platform, για το ενιαίο enterprise οικοσύστημα AI που επιταχύνει την ανάπτυξη και κλιμάκωση λύσεων, με επίκεντρο την υπεύθυνη καινοτομία.