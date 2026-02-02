lamda-development:-Η-αστική-ανάπλαση-συναντά-το-σχολείο-στο-Ελληνικό

Το Ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη από την LAMDA Development.

Το Ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη από την Lamda Development. Πέρα όμως από τα μεγέθη, τα χρονοδιαγράμματα και τις επενδύσεις, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά στο πώς ένας τόσο μεγάλος μετασχηματισμός της πόλης μπορεί να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό πεδίο, ιδίως για τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, το The Ellinikon Experience Park και το Experience Centre, όπως επισημαίνεται στις ιστοσελίδες τους, υποδέχονται οργανωμένες σχολικές ομάδες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο. Όπως αναφέρεται στον επίσημο εκπαιδευτικό οδηγό του Πάρκου, στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η ιστορία και η τεχνολογία, όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά.

Μάθημα έξω από την τάξη

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ελληνικό έχουν δομηθεί με συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δράσεις πραγματοποιούνται σε ομάδες έως 25 μαθητών, με προκαθορισμένη διάρκεια και με τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η λογική δεν είναι η απλή περιήγηση, αλλά η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στον χώρο.

Σήμερα, τρεις βασικές δράσεις απευθύνονται στις σχολικές ομάδες. Η πρώτη, με τον τίτλο «Ανθολόγιο», αφορά κυρίως το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και εστιάζει στη γνωριμία των παιδιών με μεσογειακά φυτά, αρώματα και υφές. Η προσέγγιση, όπως περιγράφεται από τους υπεύθυνους του προγράμματος, βασίζεται στις αισθήσεις και στη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Η δεύτερη δράση είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πτήση στο Μέλλον: Ταξίδι σε έναν Βιώσιμο Πλανήτη», που απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. Μέσα από παραδείγματα καθημερινής ζωής, παρουσιάζονται έννοιες όπως η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση υλικών και οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του έργου, η διάρκεια του προγράμματος φτάνει έως τη μιάμιση ώρα, δίνοντας χρόνο για συζήτηση και αλληλεπίδραση.

Τρίτος άξονας είναι οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, που απευθύνονται σε μαθητές από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Σε αυτές, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην ιστορία του χώρου του πρώην αεροδρομίου, στη διαδοχή των χρήσεων του Ελληνικού μέσα στον χρόνο και στη σημερινή του μετάβαση σε έναν νέο αστικό προορισμό.

Η βιωσιμότητα ως εμπειρία

Κεντρική έννοια σε όλες τις δράσεις είναι η βιωσιμότητα. Όπως παρουσιάζεται από την εταιρεία ανάπτυξης του έργου, το πάρκο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων, τη διατήρηση στοιχείων του παρελθόντος και την ενίσχυση του πρασίνου. Για τους μαθητές, όλα αυτά μεταφράζονται σε εικόνες και εμπειρίες. Από τα υλικά που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί έως τη γνωριμία με φυτά που ευδοκιμούν στο μεσογειακό κλίμα.

Παράλληλα, οι θεματικές ενότητες φύσης, ιστορίας, αθλητισμού και τεχνολογίας επιχειρούν να δείξουν πώς μια σύγχρονη πόλη μπορεί να συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες. Η άθληση στον ανοιχτό χώρο, η επαφή με το τοπίο και η κατανόηση της ιστορικής συνέχειας του τόπου εντάσσονται σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Η μεγάλη εικόνα στο Experience Centre

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Experience Centre, το οποίο στεγάζεται σε ένα από τα ιστορικά υπόστεγα του πρώην αεροδρομίου. Εκεί, μέσα από διαδραστικά εκθέματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς ένα μεγάλο έργο αστικής ανάπτυξης σχεδιάζεται και υλοποιείται. Δεν πρόκειται απλώς για παρουσίαση ενός project, αλλά για μια προσπάθεια κατανόησης του πώς η πολεοδομία, η τεχνολογία και το περιβάλλον συνδέονται με την καθημερινή ζωή.

Σε μια περίοδο όπου η εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά τρόπους να συνδέσει τη γνώση με τον πραγματικό κόσμο, η αξιοποίηση μεγάλων αστικών παρεμβάσεων ως πεδίων μάθησης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η σύνδεση της αστικής ανάπλασης με την εκπαίδευση αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και λιγότερο προβεβλημένα κεφάλαια του μεγάλου έργου στο Ελληνικό.

