profile:-Ολοκληρώθηκε-η-εξαγορά-του-100%-της-contemi-έναντι-3,8-εκατ.-ευρώ

Ολοκληρώθηκε η πλήρης εξαγορά της Contemi Solutions (London) Ltd, που εδρεύει στην Αγγλία, έναντι 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Profile.

Ολοκληρώθηκε η πλήρης εξαγορά της Contemi Solutions (London) Ltd, που εδρεύει στην Αγγλία, έναντι 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Profile.

Αναλυτικά η χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την υπογραφή της Συμφωνίας για την απόκτηση του 100% επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας Indigo (London) Holdings Limited και συνακόλουθα της κατά 100% θυγατρικής της Contemi Solutions (London) Ltd, που εδρεύουν στην Αγγλία (εφεξής καλουμένων από κοινού ως η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Ιανουαρίου 2026, κατόπιν της πληρώσεως των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων της ως άνω Συμφωνίας ολοκληρώθηκε προσηκόντως η εν λόγω εξαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της ως άνω επένδυσης ανέρχεται σε 3,8 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται εντός του εύρους που έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την προηγούμενη ως άνω ανακοίνωση της Εταιρείας.