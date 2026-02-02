vitex:-Νέο-λογότυπο-και-οπτική-ταυτότητα-από-το-g-design-studio

Μέσα στη χρονιά, η νέα εταιρική εικόνα θα «ζωντανέψει» σταδιακά μέσα από τις ενέργειες επικοινωνίας της Vitex, καθώς και σε ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών της.

Στην αναβάθμιση της εικόνας της, σε συνεργασία με το G Design Studio (Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Στεφανίδης) και με την επιμέλεια της In-House δημιουργικής ομάδας της εταιρείας (Βέτα Γιαννούλη, Ζάχος Τζιοβάρας, Δημήτρης Γκαϊνάς), προχώρησε η Vitex, στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου μετασχηματισμού, που σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, κομβικό σημείο αυτής της πορείας αποτελεί η λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου κονιαμάτων «Χρωμόπυργος», διευρύνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και τη λειτουργική ευελιξία της εταιρείας.

Η νέα ταυτότητα αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση της Vitex σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα δομικών λύσεων που περιλαμβάνει χρώματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ασφαλτικές υγρομόνωσεις και κονιάματα, συνοδευόμενα από εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη.

Στον πυρήνα της νέας εταιρικής ταυτότητας βρίσκεται η υπόσχεση «Create the Next». Μια υπόσχεση που ενώνει τον σύγχρονο σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, την επιστήμη με τη δημιουργία και τους επαγγελματίες με τους καταναλωτές.

Μέσα στη χρονιά, η νέα εταιρική εικόνα θα «ζωντανέψει» σταδιακά μέσα από τις ενέργειες επικοινωνίας της Vitex, καθώς και σε ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών της.