Έως-1.200-ευρώ-μικτό-μισθό-λαμβάνει-το-60%-των-εργαζομένων

Η πίεση από την περσινή αύξηση του κατώτατου μισθού οδήγησε υψηλότερα τα αμέσως επόμενα μισθολογικά κλιμάκια και, έτσι, ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους κατέγραψε μισθό από 1.000 έως 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός υπολογίστηκε πέρσι στα 1.362 ευρώ μικτά, αυξημένος κατά 4,56% σε σχέση με το 2024. Όμως, την ίδια στιγμή, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων (78,5%) εργάστηκε περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολύ μικρών επιχειρήσεων, αφού το 88% εξ αυτών απασχολούσε έως 10 άτομα προσωπικό.

Πάντως, το τελευταίο δίμηνο της περασμένης χρονιάς έκλεισε με αρνητικό πρόσημο ως προς τις θέσεις εργασίας. Τον Νοέμβριο, χάθηκαν 96.488 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 14.524 ήταν οι απώλειες του Δεκεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τον περασμένο Ιούλιο και για έξι συνεχείς μήνες, καταγράφονται απώλειες θέσεων εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, το τελικό ισοζύγιο του 2025 παρέμεινε θετικό, με 70.563 νέες θέσεις εργασίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ισχύουν τα εξής: