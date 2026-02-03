Έως-1.200-ευρώ-μικτό-μισθό-λαμβάνει-το-60%-των-εργαζομένων

Η πίεση από την περσινή αύξηση του κατώτατου μισθού οδήγησε υψηλότερα τα αμέσως επόμενα μισθολογικά κλιμάκια και, έτσι, ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους κατέγραψε μισθό από 1.000 έως 1.200 ευρώ.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός υπολογίστηκε πέρσι στα 1.362 ευρώ μικτά, αυξημένος κατά 4,56% σε σχέση με το 2024. Όμως, την ίδια στιγμή, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων (78,5%) εργάστηκε περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολύ μικρών επιχειρήσεων, αφού το 88% εξ αυτών απασχολούσε έως 10 άτομα προσωπικό.
Πάντως, το τελευταίο δίμηνο της περασμένης χρονιάς έκλεισε με αρνητικό πρόσημο ως προς τις θέσεις εργασίας. Τον Νοέμβριο, χάθηκαν 96.488 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 14.524 ήταν οι απώλειες του Δεκεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τον περασμένο Ιούλιο και για έξι συνεχείς μήνες, καταγράφονται απώλειες θέσεων εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, το τελικό ισοζύγιο του 2025 παρέμεινε θετικό, με 70.563 νέες θέσεις εργασίας.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ισχύουν τα εξής:
- Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 304.568, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 355.509. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.591.842.
- Κατά το έτος 2025, καταγράφηκαν 3.454 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2024, και προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 1,14%.
- Για το 2024, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 301.114, ενώ με τα παραρτήματά τους ανέρχονταν σε 351.552.
- Από το σύνολο των επιχειρήσεων, το 87,82% ή 267.245, το 2025, ήταν μικρές, δηλαδή είχαν 1-10 άτομα προσωπικό. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 2.805 επιχειρήσεις (1,06%), μέσα σε ένα έτος.
- Ενδεικτικό του μεγέθους των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία είναι ότι υπάρχουν μόλις 10 εταιρείες με 3.000 – 4.000 προσωπικό (από 9 που ήταν το 2024), ενώ υπάρχουν και άλλες 19 εταιρείες με πάνω από 4.000 εργαζόμενους.
- Αναφορικά με τους εργαζόμενους, οι περισσότεροι (750.113 ή 28,94%) απασχολούνται σε 937 επιχειρήσεις, που η καθεμία έχει πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Ακολουθούν οι 681.535 εργαζόμενοι (ποσοστό 26,30%) που δουλεύουν σε 35.910 επιχειρήσεις με 10 – 49 άτομα προσωπικό. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των εργαζομένων (395.485 ή 15,26%) που απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με μόλις 1-4 άτομα προσωπικό.
- Επίσης, εντοπίστηκαν 131.122 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.
- Από το σύνολο των 304.568 επιχειρήσεων που καταγράφηκαν το 2025, σχεδόν οι μισές (151.978) είναι ατομικές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (48.072 ή 15,78%) δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. Έπονται 34.797 (ποσοστό 11,43%) επιχειρήσεις από την εστίαση και 26.604 (ποσοστό 8,73%) από το χονδρικό εμπόριο.
- Το 2025, προστέθηκαν 70.563 νέες θέσεις εργασίας (αύξηση 2,95%), σε σχέση με το 2024.
- Από τους 2.460.720 εργαζόμενους στη χώρα το 2025, οι 1.274.963 είναι άνδρες (ποσοστό 51,85%) και οι 1.150.890 (ποσοστό 48,15%) είναι γυναίκες. Σε σχέση με το 2024, οι άνδρες εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 35.696 άτομα, ενώ κατά 34.867 αυξήθηκαν οι γυναίκες εργαζόμενες.
- Το 78,53% των εργαζομένων (1.932.407 άτομα) δούλευε, το 2025, περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 106.047 άτομα (+5,81%) συγκριτικά με το 2024.
- Το 24,29% των εργαζομένων (597.695 άτομα) λάμβαναν, το 2025, μισθό από 1.000 έως 1.200 ευρώ (μικτά). Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 135.051 άτομα (+29,19%) σε σχέση με το 2024. Ακολουθούν οι 394.159 εργαζόμενοι (ποσοστό 16,02%) με μισθό από 1.200 έως 1.500 ευρώ τον μήνα. Μεγάλος, όμως, παραμένει και ο αριθμός των εργαζομένων με μισθό από 800 έως 900 ευρώ τον μήνα (316.134 άτομα ή 12,85%).
- Έως 1.000 ευρώ μισθό, το 2025, έλαβαν 898.306 εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 36,5% του συνόλου.
- Έως 1.200 ευρώ μισθό, κατά το ίδιο έτος, έλαβαν 1.496.001 (ποσοστό 60,79%) εργαζόμενοι.
- Από τον μέσο όρο των συνολικών μικτών αποδοχών του 2025, σε σχέση με το πλήθος των εργαζομένων, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός ήταν, πέρσι, 1.362 ευρώ.
- Το 42,09% των εργαζομένων (1.035.729 άτομα) είναι ηλικίας από 45 έως 64 ετών. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 53.969 άτομα (+5,50%) μέσα σε ένα έτος.
- Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν, το 2025, στο λιανικό εμπόριο (314.809 άτομα ή 12,35%). Ακολουθούν όσοι απασχολούνται στην εστίαση (240.355 άτομα ή 9,43%). Σε επίπεδο περιφέρειας, οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 2025, καταγράφηκαν στην Αττική (138.484). Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (58.147) και η Κρήτη (25.165 επιχειρήσεις).
- Αντίστοιχα, σχεδόν οι μισοί από τους εργαζόμενους (1.229.130 άτομα ή 49,58%) απασχολούνται εντός Αττικής. Νοέμβριος, Δεκέμβριος Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς, το πρόσημο του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ήταν αρνητικό. Ακριβέστερα, τον Νοέμβριο του 2025 χάθηκαν 96.488 θέσεις εργασίας (9.802 περισσότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024), ενώ τον Δεκέμβριο προέκυψαν άλλες 14.524 απώλειες (306 περισσότερες από τον ίδιο μήνα του 2024).