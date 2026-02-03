Ήπια-κέρδη-στη-wall-street-με-ώθηση-από-s&p-και-κέρδη-στα-μέταλλα

Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο την Τρίτη 3/2, ενισχυμένος από το ράλι της Palantir Technologies και την ανάκαμψη των τιμών του χρυσού και του ασημιού, σε ένα δυναμικό ξεκίνημα των αμερικανικών μετοχών για το νέο χρηματιστηριακό μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς καταγράφει άνοδο 0,08% στις 6.982,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite εμφανίζει μικρές απώλειες 0,15% στις 23.557,611 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average κινείται με άνοδο 0,32% στις 49.566,50 μονάδες.

Οι μετοχές της Palantir εκτοξεύθηκαν κατά 11%, αφού η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και αισιόδοξες προβλέψεις. Παράλληλα, η εταιρεία ρομποτικής Teradyne κατέγραψε άνοδο 22%, μετά τη δημοσίευση θετικών προοπτικών για το πρώτο τρίμηνο, προβλέποντας έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων. Στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν πάνω από 1%, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων την Τετάρτη.

Οι τιμές του ασημιού και του χρυσού ανέκαμψαν την Τρίτη, μετά την πτώση της Δευτέρας, με τον spot χρυσό να ενισχύεται κατά 5% και τον spot άργυρο κατά 9% μέσα στην ημέρα. Την προηγούμενη συνεδρίαση, και τα δύο μέταλλα είχαν δεχθεί πιέσεις, ενώ το bitcoin υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας τη μειωμένη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Χρυσός και άργυρος είχαν σημειώσει ισχυρές απώλειες και την Παρασκευή.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά συνολικά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά περίπου 515 μονάδες, ή 1,05%. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,5%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κέρδισε σχεδόν 0,6%. Μετοχές που σχετίζονται με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Sandisk, Western Digital και Seagate, έκλεισαν επίσης υψηλότερα. Αντίθετα, η Nvidia υποχώρησε σχεδόν 3%, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το οποίο τα σχέδια της εταιρείας για επένδυση στην OpenAI έχουν «παγώσει».

Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα επεξεργάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα περισσότερων από 100 εταιρειών του S&P 500. Εκτός από την Alphabet, αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα και η Amazon, επίσης μέλος των λεγόμενων «Magnificent Seven». Τα αποτελέσματα του τεχνολογικού κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε αύξηση αποδοτικότητας και κερδών, ιδίως μετά την αυστηρή αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα.

«Τα θέματα που έχουν ωθήσει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου σε άνοδο — η στάση της Fed που προφανώς δεν αυξάνει τα επιτόκια και πιθανότατα θα τα μειώσει λίγο ακόμη μέσα στη χρονιά, η ισχυρή οικονομία και το θετικό περιβάλλον κερδοφορίας, καθώς και το γεγονός ότι το ζήτημα των δασμών δεν επιδεινώνεται — εξακολουθούν να λειτουργούν ως ευνοϊκοί άνεμοι», δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ο στρατηγικός αναλυτής της Solus Alternative Asset Management, Νταν Γκρίνχαους.

«Αν τα συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά, μπορεί να υπάρξει λίγη περισσότερη μεταβλητότητα τον Φεβρουάριο, αλλά οι παράγοντες που κινούν την αγορά παραμένουν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να οδηγεί τις αγορές».