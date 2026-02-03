ΑΑΔΕ:-Έτσι-θα-πιάσει-στην-τσιμπίδα-της-τα-«μαύρα»-ενοίκια

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο, που προβλέπει την εφαρμογή ελαχίστων ορίων αποδεκτών δηλωτέων ενοικίων, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Το σχέδιο προβλέπει ότι το ΜΙΔΑ, σε μια δεύτερη φάση περαιτέρω αξιοποίησης των δεδομένων που θα περιλαμβάνει, θα χρησιμοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των περιπτώσεων των ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων που δηλώνουν ψευδώς στην Εφορία πολύ χαμηλά ποσά εισοδημάτων από ενοίκια, για να αποφύγουν την πληρωμή των αναλογούντων φόρων εισοδήματος επί των πραγματικών ποσών μισθωμάτων που εισπράττουν.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΜΙΔΑ, κατά την οποία θα επιδιωχθεί η πλήρης ευθυγράμμιση των πληροφοριακών στοιχείων του Ε9 της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα στοιχεία του Κτηματολογίου, ώστε αυτά να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία και στις δύο αυτές βάσεις δεδομένων, θα ακολουθήσει η τροφοδότηση του ΜΙΔΑ με στοιχεία για τις αξίες πώλησης των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία αυτά θα αντληθούν από τα δεδομένα των μεταβιβαστικών συμβολαίων που περιλαμβάνει το Κτηματολόγιο.

Εταιρεία-εργολάβος θα αναλάβει να επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά και να καταρτίσει για όλες τις περιοχές της χώρας πίνακες με αξίες πώλησης ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο και πίνακες τιμών ενοικίων ανά τ.μ. Οι τιμές των ενοικίων θα καθοριστούν με την εφαρμογή ενός συντελεστή μισθωτικής αξίας επί των αξιών πώλησης. Ο συντελεστής αυτός θα διαμορφωθεί πιθανότατα μεταξύ του 2% και του 3,5%.

Όλες οι αξίες πώλησης των ακινήτων και οι τιμές ενοικίων ανά τ.μ. θα ενσωματωθούν στο ΜΙΔΑ και θα συνοδεύουν τα στοιχεία των ακινήτων που θα είναι δηλωμένα από τους 7.000.000 ιδιοκτήτες. Σε όσες περιπτώσεις εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στις οποίες τα δηλωθέντα μισθώματα, αναγόμενα σε ετήσια βάση, είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση το ποσοστό μισθωτικής αξίας για τις περιοχές των ακινήτων των περιπτώσεων αυτών, θα επεμβαίνουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και θα επαναπροσδιορίζουν τα ποσά των φορολογητέων ενοικίων σε επίπεδα υψηλότερα των δηλωθέντων, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόσθετους φόρους εισοδήματος, πρόστιμα για ανακριβή υποβολή δηλώσεων, καθώς και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.

Τα ποσά ενοικίων, τα οποία θα προσδιοριστούν με βάση έναν συντελεστή μισθωτικής αξίας, μεταξύ του 2% και του 3,5%, δεν θα είναι τα ελάχιστα αποδεκτά από την εφορία. Θα προβλέπεται επιπλέον κι ένα ακόμη πιο χαμηλό όριο με την εφαρμογή ενός εύλογου ποσοστού περιθωρίου κάτω από τα αρχικά όρια, τα οποία θα υποδεικνύουν τα ποσά μισθωτικής αξίας (π.χ. -10% ή -20% ή -30%). Το δεύτερο αυτό χαμηλότερο όριο θα μπορεί μάλιστα να ποικίλλει κατά περιοχή. Πιο χαμηλά όμως από το δεύτερο αυτό όριο δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά από την ΑΑΔΕ τα δηλωθέντα ποσά ενοικίων, αλλά θα θεωρούνται αναντίστοιχα με τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς. Στις περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες θα δηλώνονται ενοίκια χαμηλότερα από τα δεύτερα αυτά όρια, το ΜΙΔΑ θα… χτυπάει «κόκκινο» και οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα επεμβαίνουν με περαιτέρω ενέργειες, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.

Ουσιαστικά, η ΑΑΔΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει το ΜΙΔΑ με σκοπό να εξαλείψει τα φαινόμενα να υποβάλλονται από ιδιοκτήτες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στις οποίες αναγράφονται ψευδώς, σε συμφωνία με τους ενοικιαστές, πάρα πολύ χαμηλά ποσά ενοικίων, τα οποία βρίσκονται προφανώς σε πλήρη αναντιστοιχία με τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς, για τις περιοχές στις οποίες εκμισθώνονται τα ακίνητα.

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφεραν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας πρόσφατα στο 43ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, το ΜΙΔΑ θα αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου και μέσω αυτού θα καταστεί δυνατή η διασύνδεση των δεδομένων του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ, το οποίο έχει δημιουργηθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 επτά εκατομμυρίων ιδιοκτητών, με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Εκτός από τους ελέγχους για τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, η λειτουργία του ΜΙΔΑ θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ:

1) Να εξαλείψει τις περιπτώσεις φορολογουμένων που εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ κάθε δήλωση ενοικιαζόμενης έκτασης για κτηνοτροφικές ή γεωργικές δραστηριότητες με σκοπό την είσπραξη αγροτικής επιδότησης θα πρέπει να επαληθεύεται, είτε από αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση μίσθωσης του ιδιοκτήτη της έκτασης στο ΜΙΔΑ, εφόσον η έναρξη της μίσθωσης έχει γίνει μετά την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, είτε από τη δήλωση της έκτασης στο ΜΙΔΑ ως ήδη εκμισθούμενης, εφόσον η έναρξη της μίσθωσης δηλώθηκε ότι έγινε πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

2) Να εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις φορολογουμένων που εισπράττουν παράνομα επιδόματα ενοικίου ή επιδόματα θέρμανσης ή άλλης κατηγορίας κοινωνικά επιδόματα, δηλώνοντας μισθώσεις-μαϊμού. Στο ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν, μεταξύ άλλων, και τον αριθμό παροχής ρεύματος και τον αριθμό παροχής ύδρευσης για κάθε ακίνητο που κατέχουν. Η ΑΑΔΕ, διασταυρώνοντας τα δεδομένα αυτά μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΔΑΠ θα λαμβάνει τα στοιχεία για τις πραγματικές καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κάθε ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό θα εντοπίζει περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν ψευδώς ότι διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, μόνο και μόνο για να λαμβάνουν επιδόματα ενοικίου ή για περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν ψευδώς ότι διαμένουν μόνιμα σε ενοικιαζόμενες κατοικίες που βρίσκονται σε τόπους για τους οποίους ισχύουν άλλου είδους πολύ υψηλά ποσά επιδομάτων. Οι μηδενικές καταναλώσεις ρεύματος και νερού που θα εντοπίζονται στα ψευδώς δηλωμένα, ως ενοικιαζόμενα, ακίνητα θα προδίδουν στην ΑΑΔΕ όλες αυτές τις περιπτώσεις απάτης για την παράνομη είσπραξη κοινωνικών επιδομάτων.

3) Να εντοπίζει περιπτώσεις ιδιοκτητών οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ακίνητα που κατέχουν ως «κενά», ενώ στην πραγματικότητα τα εκμισθώνουν και εισπράττουν ενοίκια με μετρητά, τα οποία αποφεύγουν να δηλώσουν στην εφορία. Ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται και πάλι μέσω άντλησης πληροφοριών από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΕΥΔΑΠ για τις καταναλώσεις ρεύματος και νερού των ακινήτων που δηλώνονται ως «κενά». Εφόσον οι καταναλώσεις ρεύματος και νερού για τα ακίνητα αυτά διαπιστώνεται ότι δεν είναι μηδενικές, οι ιδιοκτήτες θα ελέγχονται εξονυχιστικά ως ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων από ενοίκια, δεδομένου ότι δεν δικαιολογείται ακίνητα δηλωμένα ως «κενά» να μην εμφανίζουν μηδενικές καταναλώσεις ρεύματος και νερού.