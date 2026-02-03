Αλεξοπούλου:-Ζητώ-συγγνώμη-για-το-«τζάμπα-πέθανε»,-ήταν-προβληματικός-ο-τρόπος-που-το-εξέφρασα

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο τόνο και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής, με τον παρουσιαστή, στο άκουσμα της συγκεκριμένης φράσης, να αντιδρά και να κάνει τον σταυρό του.

Η επίμαχη δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega όταν κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα.

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» κατέληξε η πρώην υπουργός

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα αλλά αλίμονο αν είμαι πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες και την οικογένειά μου. Στην πραγματικότητα αναφερόμουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση, τη λογική του του “λεφτά υπάρχουν”. Σε αυτή αναφέρθηκα, δεν θα μπορούσα να αναφέρθω στους συμπολίτες μου που γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και η αδερφή μου γιατρός σε νησί είναι»

«Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης» είπε στον ΑΝΤ1 η κυρία Αλεξοπούλου.

Συγγνώμη από όσους προσέβαλε με τη φράση «το τζάμπα πέθανε» που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ζήτησε το πρωί της Τρίτης η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Μαρινάκης: Απευθυνόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στον λαό

Ερωτηθείς για τη δήλωση Αλεξοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το μεσημέρι της Δευτέρας είπε ότι «η κυρία Αλεξοπούλου εκεί που απευθυνόταν δεν ήταν στους πολίτες, δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό σε ένα λαό που υπέστη τέτοιες περικοπές.

Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του ’80 και κορυφώθηκε από τον κ. Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.

Το τζάμπα πέθανε πήγε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν έχει να κάνει με τους πολίτες. Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε αλλά απευθύνεται στα κόμματα που τάζουν χρήματα χωρίς να λένε πού θα τα βρουν»

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Λίγο μετά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σημειώνει ότι ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σχολιάζει πως «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”».

«Αντιθέτως», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης». Τονίζει δε ότι και «προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

«Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει καταληκτικά ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές: Ρεσιτάλ λαθροχειρίας από το ΠΑΣΟΚ

Λίγη ώρα αργότερα, κυβερνητικές πηγές αντέδρασαν στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρουν «έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας. Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

«Πυρά» κατά Αλεξοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και με ανακοίνωσή του κατηγόρησε την βουλευτή για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών, Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής:

«Το τζάμπα πέθανε». Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

-Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

-Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».