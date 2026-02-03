Γερουσία-ΗΠΑ:-Από-«Ιερά-Εξέταση»-περνά-ο-Σαράντος-της-netflix-για-το-deal-με-τη-warner

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, περνά από την «Ιερά Εξέταση» την Τρίτη σε ακρόαση στη Γερουσία των ΗΠΑ, για την περιβόητη εξαγορά της Warner Bros. από τον κολοσσό του streaming και το κατά πόσον αυτή θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Της ακρόασης θα ηγηθεί ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι, ενώ αναμένεται να καταθέσουν ο Σαράντος και ο Μπρους Κάμπελ, διευθυντής στρατηγικής της Warner Bros. Παρότι η Γερουσία δεν μπορεί από μόνη της να απαγορεύσει τη συμφωνία, η ακρόαση δίνει τη δυνατότητα στους νομοθέτες να ζητήσουν από τη Netflix λεπτομέρειες για το πώς θα επηρεαστούν από το deal εργαζόμενοι, καταναλωτές και ο ανταγωνισμός.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει τη συμφωνία, μαζί με την ανταγωνιστική, εχθρική προσφορά από την Paramount Skydance.

Τόσο η Netflix όσο και η Paramount θέλουν να εντάξουν στο περιεχόμενό τους τον «θησαυρό» της βιβλιοθήκης της Warner, που περιλαμβάνει τίτλους και franchise όπως τα Χάρι Πότερ, Game of Thrones και Friends.

Η Paramount έχει υποστηρίξει ότι θα έχει ευκολότερη ρυθμιστική πορεία προς την έγκριση. Ωστόσο, η Warner Bros έχει επανειλημμένα απορρίψει προσφορές της, οι οποίες θα οδηγούσαν την τελευταία σε υψηλό δανεισμό για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Διευθύνων σύμβουλος της Paramount είναι ο Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου ο πατέρας, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, έχει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτήματα

Ο Λι, Ρεπουμπλικανός από τη Γιούτα και επικεφαλής της υποεπιτροπής για θέματα ανταγωνισμού, έχει ασκήσει κριτική στην προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία τον Δεκέμβριο. Νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η συμφωνία θα βλάψει τον ανταγωνισμό στην αγορά του streaming.

Ο Λι έχει επίσης θέσει το ερώτημα αν η Netflix σκοπεύει πραγματικά να εξαγοράσει τη Warner Bros ή αν επιχειρεί να επιβραδύνει τον ανταγωνισμό από τη Warner Bros κατά τη διάρκεια μιας αντιμονοπωλιακής εξέτασης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής κάλεσε τη Netflix να αποκαλύψει αν το προσωπικό της είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες της Warner Bros, κάτι που —όπως είπε— θα μπορούσε να επιτρέψει στην υπηρεσία streaming να αποκτήσει πλεονέκτημα πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία. «Η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσε να επιτρέψει αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής έργων που βρίσκονται σε ανάπτυξη, του στρατηγικού σχεδιασμού ή της αλγοριθμικής στόχευσης», ανέφερε ο Λι σε επιστολή του προς τη Netflix τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από Reuters