Διαγωνισμοί για συστήματα anti-drones και θαλάσσιας επιτήρησης – Τι περιλαμβάνουν

Σε διαγωνισμούς για τρία προγράμματα που αφορούν την παραγωγή συστημάτων αντιμετώπισης drones και καθοδηγούμενων όπλων, αλλά και θαλάσσιας και υποθαλάσσιας επιτήρησης από ελληνικές εταιρείες, θα προχωρήσει εντός του 2026 το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, σήμερα Τρίτη θα ανακοινωθεί ότι θα προχωρήσουν διαγωνισμοί (RFP) για την ανάπτυξη μεταφερόμενου και δυναμικά αναπτυσσόμενου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης. Επίσης, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης εχθρικών UAV και όπλων που καθοδηγούνται από ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες και ανιχνευτές (με καθοδήγηση laser, GPS κλπ) με σκοπό την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Το τρίτο πρόγραμμα που θα προχωρήσει είναι εκείνο της ανάπτυξης υποθαλάσσιας, δηλαδή της παρακολούθησης πιθανών απειλών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είτε αυτό αφορά την παραδοσιακή μορφή των υποβρυχίων είτε των μη επανδρωμένων (UUV) στον τομέα των οποίων υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα ήδη διαθέτει κάποια αρκετά ανεπτυγμένα μοντέλα.

Πέρα από αυτά τα 3 έργα, το ΕΛΚΑΚ θα ανακοινώσει σήμερα ακόμη 9, τα οποία θα προχωρήσουν εντός του 2026, αν και με πιο αργό βηματισμό, καθώς βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο τεχνολογικής ωρίμανσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.