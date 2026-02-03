Δομική Κρήτης: Σύμβαση 9,19 εκατ. ευρώ για επέκταση – ολοκλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ίο

Το έργο αφορά επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα για δημιουργία νέων θέσεων πρυμνοδέτησης και μιας νέας θέσης πλαγιοδέτησης πλοίων για εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών.

Την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την επέκταση και την ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στον λιμένα νήσου Ίου γνωστοποίησε η Δομική Κρήτης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, φορέας υλοποίησης είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 9,19 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο αφορά επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα για δημιουργία νέων θέσεων πρυμνοδέτησης και μιας νέας θέσης πλαγιοδέτησης πλοίων για εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών. Επίσης δημιουργείται χερσαίος χώρος 4 περίπου στρεμμάτων για τις λιμενικές λειτουργίες της ακτοπλοΐας.

Επίσης, ο ΑΙΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.) ανέθεσε στην κοινοπραξία Δομική Κρήτης Α.Ε. – AMC S.A. στην οποία συμμετέχει η εταιρία με ποσοστό 50% την εκτέλεση του έργου «Maintenance Services LOT 5 – Pavements» προϋπολογισμού σύμβασης 2,13 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά συντήρηση των έργων υποδομής στους χώρους του αεροδρομίου, ενώ η εκτέλεση του έργου που έχει αναληφθεί από την ίδια ανωτέρω κοινοπραξία με τον ίδιο φορέα «2024.002 – E Mobility Project Infrastracture Works», προϋπολογισμού 2,72 εκατ. ευρώ, βρίσκεται προς το τέλος ολοκλήρωσης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «Δομική Κρήτης Α.Ε.» γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του λιμενικού έργου στη νήσο Ίο με τίτλο: «Επέκταση – Ολοκλήρωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων νήσου Ίου» με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου και συνολικού προϋπολογισμού 9.193.548,39 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Το έργο αφορά επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα για δημιουργία νέων θέσεων πρυμνοδέτησης και μιας νέας θέσης πλαγιοδέτησης πλοίων για εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών. Επίσης δημιουργείται χερσαίος χώρος 4 περίπου στρεμμάτων για τις λιμενικές λειτουργίες της ακτοπλοΐας.

Επίσης, ο ΑΙΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.) ανέθεσε στην κοινοπραξία Δομική Κρήτης Α.Ε. – AMC S.A. στην οποία συμμετέχει η εταιρία με ποσοστό 50% την εκτέλεση του έργου «Maintenance Services LOT 5 – Pavements» προϋπολογισμού σύμβασης 2,135,910.58 Ευρώ, το οποίο αφορά συντήρηση των έργων υποδομής στους χώρους του αεροδρομίου, ενώ η εκτέλεση του έργου που έχει αναληφθεί από την ίδια ανωτέρω κοινοπραξία με τον ίδιο φορέα «2024.002 – E Mobility Project Infrastracture Works», προϋπολογισμού 2.722.083,38 Ευρώ, βρίσκεται προς το τέλος ολοκλήρωσης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού κατασκευάστηκαν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάθηκαν έξι (6) καινούργιοι υπαίθριοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης καθώς και πενήντα τρεις (53) φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους του αεροδρομίου, κατασκευής ΑΒΒ.

Οι ανωτέρω συμβάσεις ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στον τομέα των δημοσίων υποδομών και τη στρατηγική προσήλωση της διοίκησης στους επιχειρησιακούς της στόχους.