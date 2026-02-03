Ελληνική-Λύση:-Η-συνέντευξη-του-πρωθυπουργού-στον-ΣΚΑΪ-επιβεβαίωσε-το-αδιέξοδο-της-κυβερνητικής-πολιτικής

Η ανακοίνωση – απάντηση της Ελληνικής Λύσης στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ:

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε, με τον πιο καθαρό τρόπο, το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και τη βαθιά αντίφαση ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις του. Ήταν μια ώρα τηλεοπτικού χρόνου γεμάτη ψέματα, μισές αλήθειες, και υπεκφυγές.

Πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις και επικοινωνιακά σχήματα, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η απουσία εθνικής στρατηγικής, η θεσμική υποκρισία και μια επικίνδυνη πολιτική αδράνεια που οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό.

Όταν ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, αποσιωπά το γεγονός ότι μιλά για μια επιλεκτική, «α λα καρτ» επέκταση, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες, ενώ για την μη ανακήρυξη ΑΟΖ και χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ είπε ότι αναμένει «κατάλληλες συνθήκες».

Το δικαίωμα, όμως, αυτό είναι μονομερές και απολύτως κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο,

δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε εξαρτάται από συγκυρίες. Η μη άσκησή του από τη Νέα Δημοκρατία συνιστά ουσιαστικά πρόθεση παραίτησης από κυριαρχικό δικαίωμα γεγονός που συνιστά εθνική προδοσία.

Επίσης, η εμμονή του στην παραπομπή στη Χάγη, χωρίς προηγούμενη ανακήρυξη ΑΟΖ και χωρίς την άσκηση του δικαιώματος των 12 μιλίων, συνιστά εθνικό έγκλημα.

Μας μίλησε για εξοπλισμούς ξεχνώντας οτι αφορούν μόνο αγορές και χωρίς εγχώρια παραγωγή, λησμονώντας οτι η Μικρασιατική καταστροφή οφειλόταν, πέρα από τα λάθη και τις προδοσίες, κυρίως στην ανεπάρκεια πυρομαχικών και όπλων.

Στο πεδίο τής εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο να απολογείται για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, καλώντας την Τουρκία να μην τις αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά.

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα οικοδομεί συστηματικά ένα πλέγμα πίεσης γύρω από τη χώρα μας, μέσω Αλβανίας, Σκοπίων και Λιβύης.

Το γεγονός αυτό δεν συνιστά διπλωματική στρατηγική, αλλά επικίνδυνη αφέλεια.

Παρουσίασε ως νέα στρατηγική επιλογή τη στροφή προς την Ινδία, ενώ πρόκειται για κατεύθυνση που είχε επισημανθεί ήδη από το 2019 από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αντίστοιχα, παρέμεινε αμετανόητος στο ζήτημα της Ουκρανίας, στηρίζοντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λόγω της Κύπρου όπως επεσήμανε, αλλά χωρίς ποτέ να απαιτήσει αντίστοιχες κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη για τα εθνικά θέματα πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Στον τομέα της ενέργειας, προβάλλει τον βόρειο ενεργειακό διάδρομο ως λύση, παρότι πρόκειται για μια πανάκριβη και ασύμφορη επιλογή.

Την ίδια ώρα, καθίσταται σαφές ότι τα ενεργειακά σχέδια της κυβέρνησης εξυπηρετούν πρωτίστως ιδιωτικά καπιταλιστικά συμφέροντα των πλουτοκρατών και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας για φθηνή ενέργεια

Παράλληλα, ψευδόμενος για μια ακόμη φορά, είπε ότι δεν υπάρχουν εκπρόθεσμες τροπολογίες, αλλά στην πράξη έχει οικοδομηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία εκπρόθεσμων τροπολογιών από την κυβέρνηση.

Ό ίδιος μίλησε για το πελατειακό κράτος διακοσίων ετών, αποσιωπώντας ότι η ίδια του η οικογένεια βρίσκεται αδιάλειπτα στο πολιτικό προσκήνιο από το 1878, βασιζόμενη σε αυτό το πελατειακό κράτος που η ίδια δημιούργησε.

Όταν ζητά άρση της μονιμότητας και αξιολόγηση, αλλά δεν απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα: ποιος και με ποια κριτήρια αξιολόγησε τον ίδιο και πολλά μέλη της οικογένειάς του που “βιοπορίστηκαν” από το 1878 εως σήμερα από την πολιτική

Επιπλέον, ο ίδιος στην συνέντευξή του ισχυρίζεται ότι άλλαξε το άρθρο 86, ενώ δεν ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έφερε ακόμη τον εφαρμοστικό νόμο, άρα στην πράξη δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα.

Η πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για το Άρθρο 86 είναι ξεκάθαρη: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΤΩΡΑ καθώς δεν μπορεί η κυβέρνηση που αθώωσε υπουργούς της με βάση αυτό το άρθρο να μιλάει για τροποποίηση.

Ένα πρώτο βήμα καλής θέλησης θα ήταν η πλήρης κατάργηση του ακαταδίωκτου σε όλους όσους η κυβέρνηση θέσπισε: τραπεζίτες, γιατρούς, επιτροπές COVID, OΠΕΚΕΠΕ, επιτροπή διερεύνησης εγκλήματος των Τεμπών.

Ο Πρωθυπουργός λέγοντας τη μισή αλήθεια δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την επιστολική ψήφο και τη θεσμοθέτηση εδρών ομογένειας, αλλοιώνοντας ουσιαστικά τον εκλογικό νόμο.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι δεν επιδιώκει τρίτη θητεία για την καρέκλα, χωρίς να εξηγεί ποιό είναι το δικό του εργασιακό μέλλον….χωρίς αυτή την καρέκλα.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι οι παρεμβάσεις έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, αποφεύγοντας όμως να εξηγήσει γιατί η Κρήτη έγινε ξαφνικά γαλάζια δίνοντας στις γαλάζιες ακρίδες εκατομμύρια και στο κόμμα έδρες.

Στο έγκλημα των Τεμπών παρέμεινε αμετανόητος, ειρωνεύτηκε μιλώντας για “υποθέσεις ξυλολίου” αλλά δεν απάντησε ποιος και γιατί έδωσε εντολή για το ξεμπάζωμα και μπάζωμα και την εξαφάνιση των βίντεο και όλων των στοιχείων.

Ακολούθως, ενώ σήμερα δηλώνει ότι από το 2020 η χώρα έχει κλειστά σύνορα και ότι αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, λέει και πάλι ψέματα διότι η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι αφού μπαίνει όποιος θέλει και όποτε θέλει.

Τέλος, ο κος Μητσοτάκης αποδεικνύεται και ημιμαθής σε θέματα νατοϊκής άμυνας, αφού αγνοεί ότι πυρηνικά στο ΝΑΤΟ δεν διαθέτει μόνο η Γαλλία, όπως ισχυρίστηκε, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εν κατακλείδι. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας μονόλογος με ψέματα, μισές αλήθειες και υπεκφυγές από έναν πανικόβλητο και σε αποδρομή Πρωθυπουργό, αποδεικνύοντας ότι η μοναδική λύση για τον Ελληνικό λαό είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.