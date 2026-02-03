ΕΝΦΙΑ: Πώς θα εξασφαλίσετε μείωση έως 20% – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Σε 13 ημέρες εκπνέει η προθεσμία για χιλιάδες φορολογούμενους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για μείωση του φετινού ΕΝΦΙΑ, αλλά και για να προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myPROPERTY – Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους έναντι φυσικών καταστροφών για να κερδίσουν έκπτωση στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ακίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο τόσο για πυρκαγιά όσο και για πλημμύρα – σεισμό.

Τα τελευταία δύο χρόνια όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών στρέφονται προς την ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, τον Ιούνιο του 2025 ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας με κάλυψη κτιρίου ανέρχονταν σε 1.108.542. Από αυτά τα 749.995 αφορούσαν ασφάλεια έναντι καιρικών φαινομένων και σεισμού με το μεγαλύτερο ποσοστό, 45,8% να βρίσκεται στην Αττική. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,4%, η Πελοπόννησος με 5,5% και η Θεσσαλία με ποσοστό 5,2%.

H επαλήθευση

Μετά τις 16 Φεβρουαρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία για τους φορολογούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για να πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που το ακίνητο είναι ασφαλισμένο για ένα έτος χορηγείται μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας για σκοπούς επιβολής ΕΝΦΙΑ δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και μείωση 10% εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Πέρυσι, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα. Από αυτούς, περίπου 250.000 είδαν έκπτωση 20%.