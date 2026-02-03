Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου τα πορίσματα των κομμάτων – Ένταση για την ολοκλήρωση των εργασιών

Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφώνησε εντόνως με τη διαδικασία, αποκαλώντας μάλιστα τον πρόεδρο της επιτροπής «δικτατορίσκο»