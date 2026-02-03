Close Menu
    Tuesday, February 3
    Επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ: Συνάντηση σήμερα με τον Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο ΥΠΕΘΑ θα συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών

