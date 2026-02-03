Ερωτήματα-για-το-πολιτικό-γραφείο-έπαυλη-του-Φειδία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την ενοικίαση πολυτελούς έπαυλης στη Λεμεσό, που έχει δηλώσει ως πολιτικό γραφείο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει υπόθεση πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με τη χρήση της έπαυλης.

Το συμβόλαιο του ακινήτου υπογράφηκε για οικιστική χρήση, ενώ τα χαρακτηριστικά όπως πισίνα και τέσσερις κρεβατοκάμαρες εγείρουν αμφιβολίες για τη χρήση ως γραφείο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε παρατυπία και συνδέει την καταγγελία με τις κυπριακές εκλογές.

Στην ενοικίαση έπαυλης ως πολιτικό γραφείο από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου εστιάζουν τα ΜΜΕ. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία.Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο. Αυτή τη φορά, αφορμή αποτελούν δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να ενοικιάζει πολυτελή έπαυλη στη Λεμεσό, την οποία έχει δηλώσει ως πολιτικό γραφείο. Το ζήτημα είδε αρχικά το φως της δημοσιότητας πριν από περίπου ένα μήνα, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει υπόθεση πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βάρος του ευρωβουλευτή. Το τελευταίο διάστημα, νέα δημοσιεύματα επαναφέρουν την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι το συμβόλαιο του πολυτελούς ακινήτου στην Λεμεσού υπογράφηκε για οικιστική χρήση και όχι για επαγγελματική. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου -όπως η πισίνα και οι τέσσερις κρεβατοκάμαρες -εντείνουν τα ερωτήματα σχετικά με το αν χρησιμοποιείται πράγματι ως γραφείο ή ως κατοικία.

Ο Φειδίας συνδέει την καταγγελία με τις κυπριακές εκλογές

Με δηλώσεις του πάντως ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία σε σχέση με το πολιτικό του γραφείο στην Κύπρο. Τονίζει ότι η ενοικίαση του ακινήτου έγινε με τον προβλεπόμενο τρόπο, και πως η εγκατάσταση εγκρίθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για έρευνα σε βάρος του και πως η μόνη ενημέρωση που έχει είναι μέσω δημοσιευμάτων.

Ταυτόχρονα ο ευρωβουλευτής με βίντεο που ανέβασε στο tiktok συνδέει τις καταγγελίες με την απόφαση του ιδίου για ίδρυση κόμματος που θα διεκδικήσει θέση στα έδρανα της κυπριακής βουλής στις επερχόμενες βουλευτικές στις 24 Μαΐου. Πρόκειται για το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο συγκεντρώνει υποψηφιότητες μέσω μιας εφαρμογής. Ήδη δεκάδες πολίτες έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να διεκδικήσουν θέση στην Κυπριακή Βουλή μέσω του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου ενώ οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν άνετη είσοδο του κόμματος στην Κυπριακή Βουλή.

- Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.