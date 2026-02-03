Ευρωζώνη:-Απροσδόκητη-σύσφιξη-των-κριτηρίων-χορήγησης-πίστωσης-στις-επιχειρήσεις-από-τις-τράπεζες

Απροσδόκητα περιόρισαν οι τράπεζες της Ευρωζώνης τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων στις επιχειρήσεις στο τέλος του 2025, ενώ αναμένουν περαιτέρω περιορισμό στο μέλλον λόγω της γενικευμένης οικονομικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις τραπεζικές χορηγήσεις που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Οι ανησυχίες για τις προοπτικές των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας, καθώς και η χαμηλότερη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο, συνέβαλαν στη σύσφιξη των πιστωτικών κριτηρίων», ανέφερε η ΕΚΤ με βάση έρευνα που διεξήγαγε σε 153 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης.

Οι μισές από τις τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική επηρέασε τη δανειοδότησή τους, κυρίως μέσω της μειωμένης ανοχής στον κίνδυνο και της ασθενέστερης ζήτησης, παράγοντες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη δανειοδότηση και φέτος, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Η πιστωτική σύσφιξη για τις επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερη στη Γερμανία και τη Γαλλία, μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ευρωζώνης, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία δεν παρουσίασαν καμία πιστωτική στενότητα.

Ενώ οι τράπεζες εφάρμοσαν πιο περιοριστικά πιστωτικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις, συνέχισαν να τα χαλαρώνουν για τα στεγαστικά δάνεια, κυρίως στη Γαλλία, ακόμη και αν μέρος αυτής της τάσης θα μπορούσε να αντιστραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση παρέμεινε σταθερή, με τις τράπεζες να αναφέρουν μια μικρή αύξηση, μια τάση που πιθανότατα θα συνεχιστεί κατά το πρώτο τρίμηνο.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις, οι τράπεζες αναμένουν αύξηση της ζήτησης δανείων για τους περισσότερους τομείς, με εξαίρεση την αυτοκινητοβιομηχανία, το χονδρικό εμπόριο, το λιανικό εμπόριο και τα εμπορικά ακίνητα.

Τέλος η ζήτηση στεγαστικών δανείων αυξήθηκε επίσης λόγω των βελτιωμένων προοπτικών της αγοράς κατοικιών, ακόμη και αν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέβαλε αρνητικά, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Με πληροφορίες από το Reuters