ΗΠΑ:-Εκατοντάδες-λογαριασμοί-που-συνδέονται-με-τους-Ναζί-ανακαλύφθηκαν-στην-credit-suisse

Μια έρευνα εντόπισε 890 λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse με πιθανές διασυνδέσεις με τους Ναζί, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ πριν από μια ακρόαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης την Τρίτη σχετικά με τη διευκόλυνση των τραπεζών στο Ολοκαύτωμα.

Σε αυτούς περιλαμβάνονταν προηγουμένως άγνωστοι λογαριασμοί πολέμου για το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, μια γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων και τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, πρόσθεσε ο νομοθέτης, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής και παρακολουθεί την έρευνα για την Credit Suisse εδώ και χρόνια.

Η UBS, η οποία απέκτησε την Credit Suisse σε μια επείγουσα εξαγορά το 2023, δήλωσε πέρυσι ότι συνεργαζόταν με τον πρώην εισαγγελέα των ΗΠΑ Νιλ Μπαρόφσκι για να ρίξει φως σε λογαριασμούς που συνδέονται με τους Ναζί και διατηρούνταν στον πρώην ανταγωνιστή της.

Τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse ζήτησαν συγγνώμη και κατέληξαν σε έναν παγκόσμιο διακανονισμό το 1999 που παρείχε οριστική επίλυση των αξιώσεων και κλείσιμο της διαμάχης, ανέφερε η τράπεζα σε μια προδημοσίευση της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα έρευνα ως εθελοντική πρωτοβουλία.

Ο Γκράσλεϊ έλαβε δύο αναφορές και μια ερευνητική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της έρευνας του Μπαρόφσκι, δήλωσε ο γερουσιαστής στους δημοσιογράφους.

Σχέσεις με τους SS

Η αναθεώρηση παρείχε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με την παραστρατιωτική οργάνωση των Ναζί, των SS, ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως, με τον οικονομικό βραχίονα των SS να διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα, δήλωσε ο Γκράσλεϊ, επικαλούμενος τα αρχεία.

Νέες λεπτομέρειες έχουν επίσης προκύψει σχετικά με ένα σχέδιο για να βοηθηθούν οι Ναζί να φύγουν στην Αργεντινή, πρόσθεσε ο Γκράσλεϊ.

Η στάση της UBS απέναντι στην έρευνα

Η UBS δήλωσε ότι αποδέχεται τις αποκαλύψεις και λυπάται βαθιά που η εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μια σκοτεινή περίοδος στην ιστορία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

«Προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με σοβαρό σεβασμό», δήλωσε ο Ρόμπερτ Καρόφσκι, πρόεδρος της UBS Americas.

Κατά την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS δεσμεύτηκε πλήρως να επαναφέρει την έρευνα στον σωστό δρόμο και έκτοτε έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα για να διευκολύνει την αξιολόγηση από τον Μπαρόφσκι, δήλωσε ο Καρόφσκι.

«Τώρα, με τρία χρόνια εμπειρίας, η προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτήν την αξιολόγηση, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να επωφεληθεί από τα ευρήματα της επερχόμενης τελικής έκθεσης».

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με βοηθούς της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, και η τελική έκθεση αναμένεται στο τέλος του έτους.

- Reuters