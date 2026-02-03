Η-βελόνα-στο-ΠΑΣΟΚ-γράφει-εσωκομματικούς-προσεισμούς-ενόψει-της-μάχης-του-Συνεδρίου

Τα τελευταία 24ωρα η δημοσκοπική βελόνα στράφηκε επικίνδυνα προς τα κάτω, αναγκάζοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις της Χαριλάου Τρικούπη σε αναγκαστική προσγείωση. Ολο και περισσότερα στελέχη φοβούνται ότι αν στο Συνέδριο δεν «ανακαλύψουν» όλοι μαζί (ακόμα) μια τελευταία ευκαιρία, το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες αλλά η αναζήτηση της «ρότας επιβίωσης», που συνδέεται απόλυτα με την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης, της δημοσκοπικής αρχικά και της εκλογικής στη συνέχεια.

Τα προειδοποιητικά μηνύματα, ωστόσο, από τα κορυφαία στελέχη αντιμετωπίζονται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως ενστάλαξη «εσωστρέφειας» μπροστά σε κάθε εγχείρημα και ως απόδειξη ότι «κάποιοι δεν συμφιλιώθηκαν με την ήττα τους στις εσωκομματικές κάλπες του 2024». Στο στόχαστρο των προεδρικών μπαίνουν κατ’ αρχάς ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος, στους οποίους αποδίδουν εν πολλοίς την… αρχή της ελεύθερης πτώσης στα γκάλοπ. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι προτάσεις τους συγκεντρώνουν μαζικά ακροατήρια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρότι οι υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη κραδαίνουν την προοπτική της άνετης και εκ νέου επικράτησης στο σώμα του Συνεδρίου. Η πρόταση, για παράδειγμα, του κ. Δούκα να υπάρξει ψήφισμα με ένα καθαρό «όχι» στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι μπορεί να συναντήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα, όπως στο προχθεσινό γκάλοπ της Opinion Poll. «Ναι» λέει, επίσης, το 64% και στην πρόταση Δούκα για τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών, την οποία προτίθεται να θέσει κι επισήμως στο Συνέδριο.

Μάχη για τη συμμετοχή αριστίνδην συνέδρων: οι αντιφρονούντες καταγγέλλουν ότι η ηγεσία «πέταξε εκτός» στελέχη του Δούκα, του Γερουλάνου και άλλων

και ενέταξε στις Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου σκληρούς ανδρουλακικούς

Ο μεγάλος σεισμός

Το Συνέδριο θα γίνει στα τέλη του Μαρτίου, αλλά αν μέχρι τότε η ηγεσία συνεχίσει επιρρίπτοντας ευθύνες στα κορυφαία στελέχη για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ ενδέχεται, όπως προβλέπει έμπειρος του κόμματος, να καταστούν ανεξέλεγκτες οι συγκρούσεις και να δημιουργηθούν φυγόκεντρες δυνάμεις στις δεξαμενές των σταθερών ψηφοφόρων.

Από την άλλη πλευρά, οι κορυφαίοι που αναμετρήθηκαν για την ηγεσία του κόμματος με τον κ. Ανδρουλάκη αποκρούουν κάθε σενάριο περί υπονόμευσης της Χαριλάου Τρικούπη και διευκρινίζουν στους συνομιλητές τους ότι αυτό που προσπαθούν είναι να αποτρέψουν τον «μεγάλο σεισμό» στο ΠΑΣΟΚ και δη από τον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών. Είναι προφανές ότι όλοι, προεδρικοί και μη, οργανώνονται για τη μάχη του Συνεδρίου αλλά τα «επίδικα» αφορούν τη θέση που θα έχει το ΠΑΣΟΚ στο μετεκλογικό παζλ.

Το σύνθημα για «νίκη έστω με μία ψήφο» ακούγεται όλο και πιο αραιά από τα χείλη των «πράσινων» στελεχών, καθώς η ρεαλιστική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ -όντας σήμερα στην τρίτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου- δεν μπορεί να μπει σε σταθερή ανοδική τροχιά για περισσότερο από κάποιους μήνες: συνέβη μετά την κινητοποίηση δυνάμεων λόγω των εσωκομματικών εκλογών (έφτασε στο 20%) και το περασμένο φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ.

Οσοι επικρίνουν τη Χαριλάου Τρικούπη για το μοντέλο που ακολουθεί τονίζουν ότι τα κεντρικά όργανα για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων συνεδριάζουν αραιά και πού, ενώ σημειώνουν ότι η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας Συνεδρίου σχετικά με τον αλγόριθμο αναβλήθηκε «και όχι τυχαία». Οι ίδιοι επιμένουν, δε, ότι η ηγεσία έχει προαποφασίσει το πλάνο, αγνοώντας τις ενστάσεις που κατέθεσε μια σειρά στελεχών, όπως η Τόνια Αντωνίου, ο Κώστας Πανταζής, η Εφη Χαλάτση και η Χαρά Κεφαλίδου.

Πρώτος το θέμα του αλγόριθμου έθεσε ο Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας ότι ο προτεινόμενος θα «αφυδατώσει» τη συμμετοχή των μελών από το λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ θα ενισχύσει το κανάλι προσέλευσης από νομούς της Κρήτης. Τότε, στο τραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας λέγεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε ότι σχεδιάζεται ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, αλλά οι προεδρικοί της Οργανωτικής Γραμματείας υπό τον Γιάννη Βαρδακαστάνη εμφανίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα υπέρμαχοι του σχεδίου του οποίου… διέψευσε την ύπαρξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αλγόριθμος και εκκαθαρίσεις

Μάχη θα δοθεί και για τη συμμετοχή αριστίνδην συνέδρων, αφού με μια γρήγορη ματιά στον σχεδιασμό των προεδρικών καταγράφεται -σύμφωνα με τους αντιφρονούντες- η πρόθεση μαζικής εμφάνισης στο Συνέδριο των «ομοϊδεατών» τους. Αλλωστε δεν μπορούν να αγνοήσουν τα πρώτα δείγματα γραφής την Παρασκευή, όταν, όπως καταγγέλλεται, η Χαριλάου Τρικούπη πέταξε εκτός στελέχη του Δούκα, του Γερουλάνου και άλλων και ενέταξε στις Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) σκληρούς ανδρουλακικούς.

Το κλίμα προϊδεάζει για ένα Συνέδριο εκρήξεων και για σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών τάσεων για την επόμενη μέρα. «Η στρατηγική μας μέχρι τώρα απέτυχε», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας στο τραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας, με κάποιους από τους προεδρικούς να ξεκινούν την επόμενη μέρα τη διάχυση σεναρίων με τη μορφή ερωτήματος στους συνομιλητές τους: «Μήπως ο δήμαρχος ετοιμάζεται για την έξοδο;». Ο κ. Δούκας ξεκαθαρίζει ότι κάνει αγώνα για το ΠΑΣΟΚ και θα επιχειρήσει στο Συνέδριο την αλλαγή στρατηγικής. Τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ συνεργάτες του προσθέτουν ότι «ουδεμία γέφυρα έχει με τον Αλέξη Τσίπρα».

Ο Παύλος Γερουλάνος χαρακτηρίζει καταστροφικό το σενάριο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ., προτάσσοντας το επιχείρημα ότι έτσι θα πάρουν στα χέρια τους την αντιπολίτευση τα άκρα και μετά από τη βελόνα, περιγράφει τη νέα διορία για τη δυναμική επανεκκίνηση, υπό την έννοια ότι θεωρεί εντός σχεδιασμού την επίτευξη του στόχου αμέσως μετά από το Πάσχα. Η Αννα Διαμαντοπούλου εκτιμάται ότι θα συμμαχήσει στο Συνέδριο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όμως δεν κάνει πίσω και από τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκτήσει ισχυρή ηγετική ομάδα και να αφήσει τις δεσμεύσεις περί συνεργασιών στο μετεκλογικό τοπίο με τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς.