Η ΕΕΕΠ ενισχύει τον μηχανισμό δημοσίων συμβάσεων – Νέα σύμβαση για επιτάχυνση και αναβάθμιση των διαγωνιστικών διαδικασιών

Η συνεργασία με την PUBLICSOFT. Τι προβλέπει η νέα σύμβαση.

Σε μια ακόμη κομβική κίνηση ενίσχυσης του θεσμικού της ρόλου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην υπογραφή νέας σύμβασης για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεγάλης πολυπλοκότητας.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η ΕΕΕΠ θωρακίζει έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους τομείς της λειτουργίας της: τις δημόσιες συμβάσεις και τις προμήθειες, οι οποίες αυξάνονται σε όγκο και πολυπλοκότητα λόγω των μεγάλων έργων, των νέων τεχνολογικών απαιτήσεων και των μεταβολών στην αγορά τυχερών παιγνίων.

Μια κρίσιμη σύμβαση για μια Αρχή που αλλάζει

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕΕΠ έχει εισέλθει σε φάση συνολικού ανασχεδιασμού. Η νέα οργανωτική δομή, οι αυξημένες νομοθετικές απαιτήσεις, η ενίσχυση του ρόλου της στην εποπτεία της αγοράς, καθώς και τα μεγάλα έργα που «τρέχουν» στο πεδίο της τεχνολογίας και της προστασίας του παίκτη, δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί υψηλή ταχύτητα, τεχνική αρτιότητα και αυξημένη ικανότητα διαχείρισης σύνθετων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Προμηθειών της ΕΕΕΠ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο, διαχειριζόμενη έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συμβάσεων. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο μεγάλος ανοικτός διαγωνισμός (1/2025) που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά μακροχρόνια συμβουλευτική υποστήριξη, η Αρχή έπρεπε να καλύψει άμεσες και πιεστικές ανάγκες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο προχώρησε στην ανάθεση της νέας σύμβασης.

Η συνεργασία με την PUBLICSOFT – Τι προβλέπει η νέα σύμβαση

Η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε. και αφορά:

1. Υποστήριξη στον ετήσιο προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων. Βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου τύπου διαγωνισμού, ανάλογα με τις ανάγκες, τον προϋπολογισμό και την ωριμότητα των έργων.

2. Προετοιμασία και οργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών υψηλής πολυπλοκότητας. Με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων του ν. 4412/2016 και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.

3. Έλεγχος των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων κάθε δαπάνης. Με βάση το νέο εσωτερικό σύστημα τεκμηρίωσης της ΕΕΕΠ για σκοπιμότητα και νομιμότητα.

4. Πλήρης τεχνική υποστήριξη στο ΕΣΗΔΗΣ. Από τη δημιουργία προσχεδίου και επιτροπών μέχρι την αποσφράγιση, την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

5. Υποβολή διαγωνισμών στο TED της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για συμβάσεις άνω των ορίων.

6. Συνεισφορά στον επανασχεδιασμό όλων των διαδικασιών προμηθειών. Με στόχο αυτοματοποίηση και απλοποίηση, μείωση λαθών, ενιαία και διαφανή δεδομένα και πιο γρήγορη εκτέλεση συμβάσεων

7. Συμβουλευτική σε όλο το φάσμα του ν. 4412/2016. Με εξειδικευμένους συμβούλους, φυσική παρουσία στην Αρχή έως και τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Γιατί έχει σημασία η κίνηση της ΕΕΕΠ

Η νέα σύμβαση αποτελεί κρίσιμο βήμα θεσμικής αναβάθμισης, διότι:

– Εξασφαλίζει σε μια πολυσύνθετη Αρχή την τεχνική επάρκεια που χρειάζεται σε μια από τις πιο δύσκολες λειτουργίες της.

– Επιτρέπει στην ΕΕΕΠ να ανταποκρίνεται ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και πιο διαφανώς στις σύγχρονες προκλήσεις των δημοσίων συμβάσεων.

– Παράλληλα λειτουργεί ως «γέφυρα» μέχρι την υπογραφή του 21μηνου συμβουλευτικού έργου που

βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάθεσης.