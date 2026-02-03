Η-ΕΕ-αναφέρει-ότι-έλαβε-τους-κινεζικούς-υπολογισμούς-για-τους-επικείμενους-δασμούς-στα-γαλακτοκομικά-προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τους τελικούς υπολογισμούς των προβλεπόμενων δασμών κατά των επιδοτήσεων στα γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ από το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας (MOFCOM), όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η προθεσμία για την επιβολή τέτοιων δασμών ήταν η 21η Φεβρουαρίου.

Δύο ευρωπαϊκές ενώσεις γαλακτοβιομηχανίας δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα μείωσε τους προτεινόμενους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τους προηγούμενους προσωρινούς δασμούς. Ανέφεραν ότι οι τελικοί δασμοί κυμαίνονταν μεταξύ 7,4% και 11,7%. Οι προσωρινοί συντελεστές που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο κυμαίνονταν μεταξύ 21,9% και 42,7%.

Τα μέτρα της Κίνας, τα οποία επηρεάζουν επίσης τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος και μπράντι της ΕΕ, θεωρούνται ευρέως ως αντίποινα για τους δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα με έδρα την Κίνα.

«Σοβαρές ανησυχίες»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει τους προτεινόμενους συντελεστές για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, προσθέτοντας ότι οι δασμοί δεν είναι ακόμη οριστικοί. Η Επιτροπή δήλωσε ότι εξετάζει την τελευταία κινεζική θέση και θα υποβάλει σχόλια στις αρχές, προσθέτοντας ότι η νόμιμη προθεσμία για την Κίνα να επιβάλει οριστικούς δασμούς ήταν η 21η Φεβρουαρίου. Δεδομένου ότι οι εορτασμοί της κινεζικής Πρωτοχρονιάς ξεκινούν στις 17 Φεβρουαρίου, η ανακοίνωση είναι πιο πιθανό να γίνει αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα.

«Η Επιτροπή εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες της, θεωρώντας ότι βασίζονται σε αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία, καθιστώντας τα προτεινόμενα μέτρα αδικαιολόγητα», δήλωσε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς του κατά των επιδοτήσεων.

Με πληροφορίες από Reuters