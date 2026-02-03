Η-Σαουδική-Αραβία-έτοιμη-να-ανακοινώσει-σημαντικές-νέες-επενδύσεις-στη-Συρία

Η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει σε μια νέα ιδιωτική συριακή αεροπορική εταιρεία στο πλαίσιο ενός επενδυτικού πακέτου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο, δήλωσε ο επικεφαλής της Συριακής Επενδυτικής Αρχής, αντανακλώντας τους βαθύτερους δεσμούς του Ριάντ με τη Δαμασκό.

Οι τελευταίες προγραμματισμένες επενδύσεις θα σηματοδοτήσουν τη μεγαλύτερη τέτοια ανακοίνωση από τότε που οι ΗΠΑ ήραν μια σειρά από αυστηρές κυρώσεις κατά της Συρίας τον Δεκέμβριο.

Οι κυρώσεις αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο για την οικονομική αναβίωση της Συρίας μετά από έναν 14χρονο εμφύλιο πόλεμο που προκάλεσε βαθιές ζημιές σε μεγάλο μέρος της χώρας και εκτόπισε εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας θα περιλαμβάνουν έργα στις «τηλεπικοινωνίες και τα ακίνητα, ειδικά στις παλιές πόλεις», δήλωσε ο επικεφαλής της επενδυτικής αρχής, Ταλάλ αλ-Χιλάλι, μιλώντας στο Reuters την Τρίτη στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

Ο Χιλάλι δήλωσε ότι η πλειονότητα των σχεδιαζόμενων επενδύσεων θα λάβει τη μορφή έτοιμων προς εφαρμογή συμβάσεων και όχι μη δεσμευτικών μνημονίων συνεννόησης. Αρνήθηκε να δώσει αξία για τις επενδύσεις.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Το συριακό υπουργείο Πληροφοριών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στενός σύμμαχος του αλ-Σαράα

Το Ριάντ έχει αναδειχθεί σε στενό σύμμαχο του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα από τότε που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από περίπου 14 μήνες. Πέρυσι, το Ριάντ ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρισμένες σε 47 συμφωνίες με περισσότερες από 100 σαουδαραβικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών.

Η προσωρινή κυβέρνηση έχει δεχθεί κριτική τον τελευταίο χρόνο για τις ευρείες υποσχέσεις ανάπτυξης που βασίζονται σε μνημόνια συμφωνίας με ξένους επενδυτές, πολλά από τα οποία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί σε δεσμευτικές συμβάσεις.

Επενδύσεις στην αεροπορία

Δύο συριακές πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι οι επενδύσεις στην αεροπορία θα περιλαμβάνουν συμβάσεις για την ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χαλεπίου. Οι πηγές ανέφεραν ότι η νέα ιδιωτική αεροπορική εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει με περισσότερα από δώδεκα αεροσκάφη.

Ένας ανώτερος Σύρος επιχειρηματίας που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι η Σαουδική Αραβία σκόπευε να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στη Συρία, μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των σαουδαραβικών εταιρειών να εισέλθουν στην αγορά.

- Reuters