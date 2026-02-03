Η-spacex-συγχωνεύεται-με-την-xai:-deal-αξίας-1,25-τρισ.-δολάρια

Σε συγχώνευση της SpaceX με την xAI, προχωρά ο Έλον Μασκ, ενόψει της IPO που ετοιμάζει, σε ένα deal αξίας 1,25 τρισ. δολαρίων.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα με τον Έλον Μασκ, να δηλώνει η SpaceX απέκτησε την xAI για να «σχηματίσει την πιο φιλόδοξη, ολοκληρωμένη μηχανή καινοτομίας στη Γη (και εκτός αυτής), με Τεχνητή Νοημοσύνη, πυραύλους, διαστημικό διαδίκτυο, απευθείας επικοινωνίες σε κινητές συσκευές και την κορυφαία πλατφόρμα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο και ελευθερίας του λόγου στον κόσμο».

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026

Σύμφωνα με το -, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επιδιώκει να ενοποιήσει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία, τροφοδοτώντας τις ολοένα και πιο δαπανηρές φιλοδοξίες του στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξερεύνηση του διαστήματος, ενώ το deal αποτιμά την SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια και την xAI στα 250 δισ. δολάρια.

Η αξία των μετοχών της συνδυασμένης εταιρείας αναμένεται να φτάσει τα 526,59 δολάρια η καθεμία, ενώ η συμφωνία φέρνει κοντά δύο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Η XAI συγκέντρωσε κεφάλαια με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο, ενώ η SpaceX επρόκειτο να προχωρήσει σε πώληση μετοχών τον Δεκέμβριο ύψους περίπου 800 δισ. δολαρίων.

Εξηγώντας το σκεπτικό της συμφωνίας, ο Μασκ επεσήμανε ότι ο λιγότερο δαπανηρός τρόπος για να γίνουν AI computations εντός δύο έως τριών ετών θα είναι στο διάστημα.

«Αυτή η οικονομική αποδοτικότητα από μόνη της θα επιτρέψει στις καινοτόμες εταιρείες να προχωρήσουν στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τους και στην επεξεργασία δεδομένων με πρωτοφανείς ταχύτητες και κλίμακες, επιταχύνοντας τις σημαντικές ανακαλύψεις στην κατανόηση της φυσικής και την εφεύρεση τεχνολογιών προς όφελος της ανθρωπότητας», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως ο δισεκατομμυριούχος απέκτησε το Twitter στα τέλη του 2022, το μετονόμασε σε X και στη συνέχεια το συγχώνευσε με την xAI σε μια συμφωνία 33 δισ. δολαρίων. Η XAI, η οποία διαχειρίζεται επίσης το Grok, είναι μια δαπανηρή επιχείρηση, που ξοδεύει περίπου 1 δισ. δολάρια τον μήνα ώστε να αποκτήσει «μια βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντός μας».