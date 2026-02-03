Η-walmart-ξεπέρασε-για-πρώτη-φορά-τα-1-τρισ.-δολάρια-σε-κεφαλαιοποίηση

Η μετοχή της ενισχύθηκε έως και 1,6% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 126 δολάρια ανά μετοχή.

Ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η Walmart με ώθηση από την άνοδο στην μετοχή της και πλέον ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής στον κόσμο εντάσσεται σε μια κατηγορία που συνήθως βρίσκονται μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Nvidia και η Alphabet.

Η μετοχή της ενισχύεται σχεδόν 2% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 126 δολάρια και ανεβάζοντας την αξία της εταιρείας λίγο πάνω από 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του -. Συνολικά το 2026, η μετοχή της Walmart έχει κερδίσει 12% ξεπερνώντας την άνοδο 1,9% του δείκτη S&P 500.

Η αλυσίδα με έδρα το Μπέντονβιλ του Άρκανσο, έχει αξιοποιήσει το τεράστιο μέγεθος και το δίκτυο προμηθευτών της για να διατηρήσει χαμηλές τιμές και να κατακτήσει μερίδιο αγοράς σε όλο το εύρος των εισοδημάτων. Παρ’ όλο που η Walmart έχει διατηρήσει την ελκυστικότητά της για τα νοικοκυριά που δίνουν έμφαση στην τιμή, οι διαδικτυακές προσφορές της προσελκύουν νέους, πιο εύπορους αγοραστές που αναζητούν ευκολία.

«Η Walmart έχει υποστεί μια τεράστια ψηφιακή μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια. Έχουν απομακρυνθεί από το να είναι απλώς ένας παραδοσιακός λιανοπωλητής με φυσικά καταστήματα και έχουν στραφεί στη χρήση της τεχνολογίας για να αυξήσουν την αφοσίωση των πελατών τους», δήλωσε ο Eric Clark, διευθυντής επενδύσεων της Accuvest Global Advisors.