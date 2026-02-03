Κατρίνης:-Η-συνταγματική-αναθεώρηση-προσφέρεται-για-συναινέσεις,-όχι-για-επικοινωνιακή-εκμετάλλευση

Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία θεσμική διαδικασία που προσφέρεται για ευρύτερες συναινέσεις, αλλά όχι για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, τόνισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα προσέλθει στη διαδικασία με δική του πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε, ότι η Κυβέρνηση απομονωμένη και με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέναντί της, προσεγγίζει επικοινωνιακά μια κορυφαία θεσμική διαδικασία, με στόχο τους ψηφοφόρους του κέντρου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπου η Κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό, ενώ θύμισε τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του Δημοσίου, παραθέτοντας δύο ενδεικτικά παραδείγματα: τους διορισμένους μετακλητούς Γενικούς Διευθυντές, για τους οποίους αναρωτήθηκε ποια είναι τελικά η αποτελεσματικότητά τους, και την τύχη που επεφύλαξε η Νέα Δημοκρατία στους δύο υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρνήθηκαν να νομιμοποιήσουν όσα συνέβησαν στον Οργανισμό.

Για ανάλογες πρακτικές κατηγόρησε την Κυβέρνηση και στο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είχε αναχθεί σε κορυφαίο ζήτημα, αλλά έναν χρόνο μετά τα περισσότερα από αυτά δεν έλαβαν καν έγκριση. Αποκορύφωμα αυτής της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι ότι, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητά πλήρη κοστολόγηση για να συζητήσει σοβαρά οποιαδήποτε πρόταση ή στελέχη της δηλώνουν πως «το τζάμπα τελείωσε», σε πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας από τις 33 διατάξεις με δημοσιονομικό κόστος κοστολογήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μόλις οι τρεις.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί συνεργασιών που διακινούνται, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη δέσμευση από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μέχρι το χαμηλότερο στέλεχος.

Στόχος παραμένει η νίκη στις εκλογές και η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, όπως έχει χρέος κάθε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γιατί αυτό είναι το αίτημα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, στην οποία κυριαρχεί η απογοήτευση.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε: «θα παραδώσουμε μια Ελλάδα ισχυρότερη, ψηλότερη, πιο δυνατή» και αναρωτήθηκε τι έχει συμβεί τελικά με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.