Κρεμλίνο:-Δεν-έχουμε-καμία-ενημέρωση-από-την-Ινδία-σχετικά-με-τη-διακοπή-των-αγορών-ρωσικού-πετρελαίου

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την Ινδία αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή από το Νέο Δελχί της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τη σύναψη διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει καμία ανακοίνωση από το Νέο Δελχί για το θέμα», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και Ινδίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία μειώνει τους αμερικανικούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 18% από 50%.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας 500 δισ. δολαρίων, να μειώσει τους δασμούς της χώρας του στο μηδέν και να σταματήσει τις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ο προηγούμενος δασμολογικός συντελεστής 50% των ΗΠΑ, που ίσχυε από τον Αύγουστο, είχε πλήξει τις βιομηχανίες έντασης εργασίας της Ινδίας, είχε υπονομεύσει την ελκυστικότητά της ως κόμβος παραγωγής και εξαγωγών και είχε επηρεάσει αρνητικά τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Το νόμισμα της Ινδίας είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία έναντι του δολαρίου τον περασμένο μήνα, λόγω των ανησυχιών για την μη επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Εκτός από τον νέο δασμολογικό συντελεστή, ο Μόντι δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. «Ήταν υπέροχο που μίλησα σήμερα με τον αγαπητό μου φίλο, Πρόεδρο Τραμπ. Χαίρομαι που τα προϊόντα Made in India θα έχουν πλέον μειωμένο δασμό 18%», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Μάλιστα ορισμένοι αναλυτές προέτρεψαν σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, επικαλούμενοι την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και την έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με τη συμφωνία. «Μέχρι να υπάρξει κοινή δήλωση, με συγκεκριμένο κείμενο και σαφήνεια σχετικά με την εφαρμογή της, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολιτικό μήνυμα – όχι ως τελική συμφωνία», δήλωσε ο Ajay Srivastava, ιδρυτής του think tank Global Trade Research Initiative με έδρα το Νέο Δελχί.

Το σχόλιο του Κρεμλίνου

Την ίδια στάση φαίνεται πως τηρεί το Κρεμλίνο, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει πως η Ρωσία αναλύει προσεκτικά τα σχόλια του Τραμπ για τις σχέσεις με την Ινδία. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από το Δελχί για αυτό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Σεβόμαστε τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας», δήλωσε επίσης. «Αλλά δεν αποδίδουμε λιγότερη σημασία στην ανάπτυξη μιας προηγμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας». «Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς», είπε, «και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις με το Δελχί».