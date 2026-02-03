Λιανεμπόριο:-Οι-«χαμηλές-πτήσεις»-του-Ιανουαρίου-επαναφέρουν-τη-συζήτηση-για-αλλαγές-στις-εκπτώσεις

Υποτονική η ζήτηση στα εμπορικά καταστήματα στον πρώτο μήνα των χειμερινών εκπτώσεων. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Στο προσκήνιο επανέρχεται το μείζον θέμα αλλαγής του πλαισίου που διέπει τον θεσμό των εκπτώσεων, καθώς η εγχώρια αγορά του λιανικού εμπορίου δοκιμάζεται από πληθώρα προκλήσεων.

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας έχει εισηγηθεί εδώ και καιρό να εξεταστεί ένα νέο πλαίσιο για τις εκπτωτικές περιόδους, προς όφελος τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ όσο πιο υποτονική είναι η πορεία μιας εκπτωτικής περιόδου, τόσο πιο έντονη καθίσταται και η ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές.

Η αυγή του 2026 και οι χειμερινές εκπτώσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα για τα εμπορικά καταστήματα της χώρας, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά ο Ιανουάριος είναι και ο πιο ισχυρός της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι εφετινές χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου.

Μειωμένες πωλήσεις για μια στις δύο επιχειρήσεις τον Ιανουάριο

Μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο 2025, ο εμπορικός κόσμος της χώρας προσδοκά τόνωση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση της κατανάλωσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διεκδικήσουν την ευκαιρία για ένα καλύτερο 2026.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ο Ιανουάριος ολοκληρώθηκε με μια εικόνα συγκρατημένης αγοραστικής κίνησης στην αγορά του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί συνολικά στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2025.

Ειδικότερα, περίπου τρεις στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν πτώση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ μόλις το 15% κατέγραψε ανοδική πορεία. Εξίσου σημαντικό είναι και το στοιχείο ότι μόνο το 35% των ερωτηθέντων, ήτοι μια στις τρεις επιχειρήσεις, εκτιμούν ότι το 2026 θα κινηθεί σε υψηλότερους τζίρους από την προηγούμενη χρονιά.

Το περιορισμένο εισόδημα των καταναλωτών…

«Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι εκπτώσεις λειτούργησαν κυρίως ως μηχανισμός συγκράτησης των απωλειών και όχι ως ουσιαστικός μοχλός ανάκαμψης της κατανάλωσης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εισοδήματος παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών», τονίζεται στην έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, τα διαθέσιμα χρήματα για κατανάλωση τον Ιανουάριο ήταν αισθητά λιγότερα, καθώς οι μισθοί, οι συντάξεις και τα δώρα που είχαν καταβληθεί τον προηγούμενο μήνα δεν επαρκούσαν για να στηρίξουν αγορές και κατά την εκπτωτική περίοδο. Η ακρίβεια συνέχισε να απορροφά μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα ακόμη και σε περιόδους μειωμένων τιμών.

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ξεκάθαρα, ότι οι χειμερινές εκπτώσεις κινούνται ως συνέχεια της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο λιανεμπόριο την προηγούμενη χρονιά, με πίεση στους τζίρους των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε καταγραφεί και από τις έρευνες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. «Αυτό αποδεικνύει, ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι οι εκπτώσεις, αλλά η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος που δεν επαρκεί για να στηρίξει την κατανάλωση και έτσι η αγορά παραμένει σε ασφυξία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος.

… και η αύξηση του λειτουργικού κόστους για τα καταστήματα

«Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχουν ξενοίκιαστα καταστήματα και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Όταν έχεις σταθερούς τζίρους – και για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείωση τζίρου – και ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση λειτουργικού κόστους, η εξίσωση δεν βγαίνει. Το κόστος των μισθωμάτων και της ενέργειας πλήττει κυρίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μέχρι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τους τζίρους, πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις στο μη μισθολογικό κόστος και στα φορολογικά βάρη», ανέφερε στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης μιλώντας πριν από μερικά 24ωρα στο Naftemporiki TV.

Ανάγκη για νέο και διαφανές πλαίσιο εκπτώσεων

Την ανάγκη για ένα νέο και διαφανές πλαίσιο εκπτώσεων προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων επαναδιατύπωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει ότι οι εκπτωτικές περίοδοι και οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν πλέον παγιωμένο στοιχείο της αγοράς.

Όπως ανέφερε τότε, παρά τη θετική δυναμική που μπορούν να προσφέρουν, η συνεχής διόγκωση των επιμέρους «ειδικών» περιόδων εκπτώσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενιαίας στρατηγικής, έχει οδηγήσει σε σύγχυση του καταναλωτή, συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σταδιακή αποδυνάμωση της αξίας του ίδιου του θεσμού των εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των καταναλωτών αντιμετωπίζει τις εκπτώσεις με επιφυλακτικότητα, αμφισβητώντας το πραγματικό ύψος των μειώσεων ή θεωρώντας ότι οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης πλήττει τόσο την αγοραστική συμπεριφορά, όσο και την ίδια την εικόνα της αγοράς και υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί αναγκαίο να ανοίξει ένας θεσμικός, συντονισμένος και ουσιαστικός διάλογος με την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς για ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο εκπτώσεων, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, θα ενισχύει τον καταναλωτή και θα προστατεύει την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Οι εκπτώσεις πρέπει να παραμείνουν εργαλείο ανάπτυξης και όχι να λαμβάνουν χαρακτήρα διαρκούς πίεσης που αποδυναμώνει την αγορά και θολώνει την πραγματική αξία των προϊόντων.Ο στόχος δεν είναι απλώς να επαναπροσδιοριστούν οι ημερομηνίες ή τα ποσοστά των εκπτώσεων, αλλά να εδραιωθεί ένα σταθερό περιβάλλον εμπιστοσύνης, στο οποίο οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι οι μειώσεις τιμών είναι πραγματικές και οι επιχειρήσεις ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που δεν τις εξαναγκάζει σε συνεχή απαξίωση της αξίας τους. Ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την υγιή ανάπτυξη, θα προάγει τη διαφάνεια και θα διαμορφώνει μια αγορά βιώσιμη, δυναμική και ανταγωνιστική», τόνιζε σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος.

Για αλλαγές στον θεσμό των εκπτώσεων έχει μιλήσει ήδη από τις αρχές του 2025 ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης. «Υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου γίνονται οι εκπτώσεις», δήλωνε χαρακτηριστικά πριν από έναν χρόνο, θέτοντας στο τραπέζι τους προβληματισμούς του εμπορικού κόσμου για την επόμενη μέρα.