Μαρινάκης:-Χωρίς-ουσιαστική-συναίνεση,-δεν-θα-έχουμε-και-ουσιαστική-αναθεώρηση-του-Συντάγματος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ουσιαστική συναίνεση, επιδιώκοντας ένα Σύνταγμα που θα εστιάζει στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.

Καταλογίζει στην αντιπολίτευση τη χρήση στρατηγικών άρνησης και τοξικότητας αντί για ουσιαστικές προτάσεις, επισημαίνοντας ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για συνταγματική αναθεώρηση.

Εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για πιθανή συναινετική στάση του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ιστορικές συνεργασίες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμες στιγμές που συνέβαλαν θετικά στη χώρα.

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ξεκινά σε μία περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη συναίνεση να παραμένει ζητούμενο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησης και την ανάγκη για ένα Σύνταγμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και θα «κοιτάζει προς το μέλλον και όχι το παρελθόν».

Αναδεικνύοντας το πλαίσιο και τις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος, ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε τις διαχωριστικές γραμμές που θα καθορίσουν το επόμενο βήμα της χώρας, από τις εσωτερικές πολιτικές συνεργασίες ως τα εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης προϋποθέτει ευρύ πολιτικό διάλογο και συνεννόηση. Ως ιστορικό παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας ανέφερε την αναθεώρηση του 2001, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση διαμόρφωσαν συναινετικές λύσεις σε κρίσιμα άρθρα. Αντίθετα, χαρακτήρισε ως «αντι-παράδειγμα» τη συνταγματική αναθεώρηση του 2008, εστιάζοντας στην ασυνέπεια του ΠΑΣΟΚ ειδικά ως προς το άρθρο 16, υπογραμμίζοντας πως «η ιστορία δείχνει τον δρόμο». Ζήτησε από το πολιτικό σύστημα να ξεπεράσει εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και να θέσει προτεραιότητα σε κρίσιμα διακυβεύματα του μέλλοντος.

Η ευθύνη όλων για τη συνταγματική αναθεώρηση

Αναφερόμενος στη σημερινή πόλωση, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η επιτυχία ή αποτυχία της συνταγματικής αναθεώρησης βαραίνει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει αρνητική και τοξική ρητορική, αξιοποιώντας τραγικά γεγονότα αντί να καταθέτει ουσιαστικές εναλλακτικές. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα υιοθετήσει συναινετική στάση, παραπέμποντας σε ιστορικές στιγμές που το κόμμα αυτό συνεργάστηκε με τη ΝΔ για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Όπως τόνισε, «το Σύνταγμα αλλάζει μόνο αν υπάρξει συναίνεση και αναθεωρηθεί σωστά – αυτή είναι η βάση για την πρόοδο και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών».

Αυτοδυναμία και συμμαχίες στον ορίζοντα των εκλογών

Σχολιάζοντας το προεκλογικό σκηνικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Προέταξε ως επιτυχίες της κυβέρνησης την αύξηση μισθών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της ανεργίας – κυρίως των νέων – και τις σοβαρές παρεμβάσεις σε εξωτερική και ενεργειακή πολιτική. Τόνισε ότι μόνο η αυτοδυναμία εγγυάται σταθερότητα και πρόοδο, χωρίς να υιοθετεί σενάρια «χάους» σε περίπτωση μη επίτευξής της. Ξεκαθάρισε πως αν οι πολίτες δώσουν διαφορετικό μήνυμα, η ΝΔ έχει συνταγματική υποχρέωση να αναζητήσει άλλες διεξόδους, με μοναδικό πιθανό συνομιλητή το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμά πάντως ότι με την παρούσα στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, οποιαδήποτε συνεργασία καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που καθιστά την αυτοδυναμία μονόδρομο.

Γεωπολιτική σταθερότητα και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε την αναβαθμισμένη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως εταίρου των ΗΠΑ και ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη. Επισήμανε τις επενδύσεις σε υποδομές και την παρουσία διεθνών ενεργειακών κολοσσών. Ανέφερε ότι προγραμματίζεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ενώ δεν έχει ανοίξει ορισμένη ημερομηνία για επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία χωρίς συμβιβασμούς σε «κόκκινες γραμμές», επισημαίνοντας ότι αυτή η στάση έχει ήδη αποδώσει καρπούς (ΑΟΖ, αμυντική ενίσχυση, διεθνείς συμμαχίες), αντίθετα με λογικές απομόνωσης και όπως τόνισε, «η Ελλάδα έχει πετύχει όσα δεν είχαν καταφέρει προηγούμενες δεκαετίες, όχι με ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με στρατηγική διαλόγου».

Εσωτερικές ισορροπίες και πολιτικές εξελίξεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυρία Καρυστιανού δεν λογίζεται πολιτικός αντίπαλος όσο δεν εκπροσωπεί οργανωμένο πολιτικό φορέα. Αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι ήταν αναπόφευκτη λόγω υπέρβασης «κόκκινων γραμμών», κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δημόσιων χαρακτηρισμών. Επιβεβαίωσε τη σημασία της ενότητας στη ΝΔ και υπογράμμισε πως δεν επιδιώκεται εσωστρέφεια ή σύγκρουση με ιστορικά στελέχη. Στόχος, όπως είπε, είναι «η συμβολή όλων στη δημόσια, εθνική συζήτηση για το μέλλον της χώρας».

Σχετικά με δηλώσεις στελεχών, παραδέχτηκε ότι η φράση της κυρίας Αλεξοπούλου ήταν άστοχη και πολιτικά επιζήμια, αλλά υπήρξε επικοινωνιακή διαστρέβλωση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εξήγησε ότι το ουσιώδες είναι τα όρια των κρατικών παροχών και η ανάγκη για κοστολογημένες προτάσεις, απορρίπτοντας «λογικές δωρεάν παροχών χωρίς πόρους». Διέψευσε σενάρια ανασχηματισμού και ανέδειξε τα οφέλη από την ορθή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως η Ελλάδα ανήκει στις πρώτες θέσεις απορροφητικότητας και πως τα έργα συνεχίζονται, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Ειδική μνεία έκανε στη βελτίωση σε τομείς όπως υγεία, παιδεία, και υποδομές, αναγνωρίζοντας ωστόσο το πρόβλημα στελέχωσης στο ΕΣΥ και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των υγειονομικών.

Προεκλογική δραστηριότητα στον Βόρειο Τομέα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της προεκλογικής του δραστηριότητας μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από τον πρωθυπουργό. Τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου στο Νέο Ψυχικό σηματοδοτούν το τελευταίο στάδιο της εκστρατείας του. Τόνισε πως αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα στελέχη της ΝΔ ως πολύτιμους συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές, προσθέτοντας πως επιδιώκει να εκπροσωπήσει τη νεότερη γενιά, συνδυάζοντας την εμπειρία στην ΟΝΝΕΔ με την επαγγελματική του διαδρομή εκτός κομματικών δομών. Επέλεξε τον Βόρειο Τομέα καθώς εκφράζει τη μεσαία τάξη και τις καθημερινές ανησυχίες της, τις οποίες θέλει να εκφράσει και να προωθήσει με υπευθυνότητα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

