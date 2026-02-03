«Μνημόνιο-ορυκτών»-με-τις-ΗΠΑ-θέλει-η-Ευρώπη-κόντρα-στην-Κίνα

Πρόταση στις ΗΠΑ για συνεργασία σε θέματα κρίσιμων ορυκτών πρόκειται σύντομα να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο αφενός να περιορίσει την επιρροή της Κίνας.

Σχετικό δημοσίευμα του - αναφέρει ότι η ΕΕ θέλει να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός «Οδικού Χάρτη Στρατηγικής Συνεργασίας» μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην από κοινού εξεύρεση τρόπων ώστε η προσφορά κρίσιμων ορυκτών -που είναι απαραίτητα για τις περισσότερες σύγχρονες τεχνολογίες- να μείνει αδιατάρακτη από τον «παράγοντα Κίνα».

ΗΠΑ και ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τα (άφθονα και φθηνά) κινεζικά ορυκτά, γεγονός που αυξάνει την επιρροή του Πεκίνου στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ευρωπαϊκή πρόταση θα προσφέρει αρκετούς τρόπους για τη μείωση αυτής της εξάρτησης, ανέφεραν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Βάσει όσων δημοσιεύει το -, το μνημόνιο θα προβλέπει κοινά έργα ΕΕ και ΗΠΑ για την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών καθώς και μηχανισμούς στήριξης τιμών.

Θα προτείνει δηλαδή τρόπους προστασίας των δύο αγορών από την υπερπροσφορά ορυκτών εκ μέρους τρίτων καθώς και άλλες μορφές χειραγώγησης της αγοράς.

Παράλληλα, το μνημόνιο θα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναζητήσουν ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους.

Αλλά η πρόταση δεν είναι αμιγώς οικονομική. Η ΕΕ θέλει να περιλάβει σε αυτή ρήτρες αμοιβαίου σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, στον απόηχο και της πρόσφατης «πληγής» που άνοιξε η περίπτωση της Γροιλανδίας

Το χρονικό σημείο της ευρωπαϊκής πρότασης συμπίπτει με την αυριανή μίνι σύνοδο δεκάδων ΥΠΕΞ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων που συγκαλούν οι ΗΠΑ με στόχο παρόμοιες συμφωνίες για τη μείωση της εξάρτησης από τα κινεζικά κρίσιμα ορυκτά.

Το ζήτημα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον μετά την επιβολή από το Πεκίνο περιορισμών στις εξαγωγές των σπάνιων γαιών πέρυσι και αποτέλεσαν και εμπόδιο για την ευρύτερη εμπορική συμφωνία Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Οι ΗΠΑ πιέζουν πολλές χώρες να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό τιμολόγησης που θα βοηθήσει να προστατευθούν οι μονάδες επεξεργασίας και εξόρυξης σπάνιων γαιών από τις φθηνότερες κινεζικές εξαγωγές

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι ΗΠΑ πιέζουν κράτη-μέλη της ΕΕ για διμερείς συμφωνίες. Σε απάντηση, η Επιτροπή ζήτησε από τις χώρες του μπλοκ να παραμείνουν ενωμένες και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έδωσαν εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια γενικότερη συμφωνία.

Ωστόσο, αξιωματούχοι εξέφραζαν σκεπτικισμό κατά πόσον μια τέτοια συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί γρήγορα.

Ωστόσο η πρόταση της ΕΕ δείχνει ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε θετική τροχιά και αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να βρουν κοινό έδαφος.

Για παράδειγμα, οι πηγές ανέφεραν ότι το μνημόνιο της ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών, κάτι που αποτελεί επίσης προτεραιότητα για τον Τραμπ. Άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία αποθέματος κρίσιμων ορυκτών ύψους 12 δισ. δολαρίων για την προστασία των κατασκευαστών από αιφνίδιες ελλείψεις.

Οι βασικοί πυλώνες

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης που έχει καταρτίσει η ΕΕ και είναι έτοιμη να υπογράψει, σύμφωνα με τις πηγές, είναι: