Νέο-επταετές-senior-preferred-ομόλογο-από-την-alpha-bank

Η Αlpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6). Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

H Αlpha Τράπεζα Α.Ε. απηύθυνε υπό όρους πρόταση για την εξαγορά Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), συνολικού ύψους Ευρώ 450 εκατ. εκδόσεώς της και λήξεως το 2027. [03.02.2026]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Προτείνουσα») ανακοινώνει ότι απηύθυνε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 πρόσκληση προς τους κατόχους Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) σε ευρώ, εκδόσεως της Προτείνουσας και λήξεως το 2027, συνολικού ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) (εφεξής οι «Ομολογίες»), για την υποβολή των Ομολογιών τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα (εφεξής η «Πρόταση»).

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2026. Στην Ελληνική Επικράτεια, η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018. Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Προτείνουσα, κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, δύναται, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την έγκυρη υποβολή ή την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης. Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης της

θέσης της Προτείνουσας ως προς την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.