    Tuesday, February 3
    Ξεκινά στα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ

    Πολιτική 1 Min Read

    Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

