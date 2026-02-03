Ξεκινά-στα-Ιωάννινα-ο-προσυνεδριακός-διάλογος-για-το-16ο-Τακτικό-Συνέδριο-της-ΝΔ

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη