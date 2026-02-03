Παράταση-μέχρι-τις-27-Φεβρουαρίου-της-εξεταστικής-επιτροπής-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση των εργασιών της μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, προκειμένου να κατατεθούν τα πορίσματα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και να ακολουθήσει η τελευταία συνεδρίαση επί των πορισμάτων στις 26 Φεβρουαρίου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.