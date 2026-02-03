Close Menu
    Wednesday, February 4
    Παράταση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

    Για  να κατατεθούν τα πορίσματα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και να ακολουθήσει η τελευταία συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου

    Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση των εργασιών της μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, προκειμένου να κατατεθούν τα πορίσματα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και να ακολουθήσει η τελευταία συνεδρίαση επί των πορισμάτων στις 26 Φεβρουαρίου.

