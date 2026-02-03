Πλεύρης:-Ανάκληση-άδειας-διαμονής-για-όσους-λειτουργούν-παράνομα-τζαμιά-στην-Αθήνα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ανάκληση της άδειας διαμονής όσων λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους με ταυτόχρονη σφράγισή τους προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «η εφαρμογή του νόμου θα είναι απαρέγκλιτη και θα ανακαλούνται οι άδειες διαμονής όσων λειτουργούν παράνομα τέτοιους χώρους». Μάλιστα, γνωστοποίησε πως έχει ήδη εκδοθεί η πράξη απέλασης του υπηκόου από το Μπαγκλαντές που λειτουργούσε παράνομο τζαμί στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια.

«Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζάμια με παράλληλη ανάκληση των νόμιμων εγγράφων όσων τα λειτουργούν. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα σφραγίζονται τα παράνομα τζαμιά και θα απελαύνονται όσοι εμπλέκονται», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πριν μερικά χρόνια είχε ξεκινήσει η χαρτογράφηση των παράνομων τζαμιών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς παλαιότερα ήταν έντονη και η δραστηριότητα του ISIS.

Στη συνέχεια, με το πέρασμα των χρόνων άρχισαν να κλείνουν οι παράνομοι λατρευτικοί χώροι, με μόλις 20 να μένουν ενεργοί για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που αδυνατούν να μετακινηθούν σε νόμιμα τζαμιά.

