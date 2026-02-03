Πληθωρισμός στη Γαλλία: Αιφνίδια αποκλιμάκωση σε χαμηλό πενταετίας – Στο 0,4% τον Ιανουάριο

Ο γαλλικός πληθωρισμός αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης και δύσκολα θα προκαλέσει ανησυχία στους αξιωματούχους της ΕΚΤ.

Απροσδόκητη υποχώρηση σε χαμηλό πενταετίας σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, παραμένοντας σαφώς κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο μετά την άνοδο 0,7% του Δεκεμβρίου. Πέραν της ενέργειας, ο γαλλικός πληθωρισμός πιέστηκε τον Ιανουάριο από τα βιομηχανικά προϊόντα – κυρίως την ένδυση και τα υποδήματα – λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των χειμερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο γαλλικός πληθωρισμός αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης και δύσκολα θα προκαλέσει ανησυχία στους αξιωματούχους της ΕΚΤ που συνεδριάζουν στη Φρανκφούρτη για τον καθορισμό των επιτοκίων. Αντίθετα, ο πληθωρισμός σε άλλα κράτη – μέλη βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον στόχο της ΕΚΤ: στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ στην Ισπανία έφτασε το 2,4%. Με τον πληθωρισμό στο σύνολο της ζώνης του ευρώ κοντά στο 2%, εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Σύμφωνα με το -, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης έρχονται λίγες ώρες μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 από το νομοθετικό σώμα της Γαλλίας, η οποία έβαλε τέλος στο πολύμηνο θρίλερ για την κυβέρνηση Λεκορνί που ξεπέρασε έναν ακόμη, τελευταίο, σκόπελο τη Δευτέρα με δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί εναντίον της, η μία από την Ακροδεξιά και η άλλη από δυνάμεις της Αριστεράς, με εξαίρεση το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Αμφότερες οι προτάσεις αναμενόταν πως θα αποτύχουν, καθώς ο πρωθυπουργός είχε εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, κάνοντας παραχωρήσεις σε ζητήματα δημοσίων δαπανών και φορολογίας. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, έχει προειδοποιήσει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές στην Ευρώπη είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τους ανοδικούς. Η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετος παράγοντας πίεσης στον πληθωρισμό.