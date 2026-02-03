Πολύκαστρο-Χαλκιδικής:-Ανυπολόγιστες-ζημιές-στην-παραγωγή-από-πλημμύρες

Πάνω από 10.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο Πολύκαστρο Χαλκιδικής, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων από τον Νοέμβριο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Οι συνεχείς βροχές, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παιονίας, Γιώργο Γεωργίτσαρο, έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε σιτηρά, κριθάρι, σιτάρι και τριφύλλι, ενώ το αγροτικό οδικό δίκτυο και άλλες αγροτικές υποδομές, όπως αρδευτικά δίκτυα, έχουν πληγεί σοβαρά.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και οι ζημιές τεράστιες», δήλωσε στο - ο κ. Γεωργίτσαρος -αγρότης και ο ίδιος. Όπως ανέφερε, αύριο θα πραγματοποιηθεί αυτοψία με κλιμάκιο του δήμου, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Κακή συντήρηση

Ο κ. Γεωργίτσαρος είπε ακόμη ότι οι πλημμύρες οφείλονται στην κακή συντήρηση των κεντρικών καναλιών και των χειμάρρων που διασχίζουν την περιοχή και καταλήγουν στον Άξιο ποταμό. Τα κανάλια είναι γεμάτα φερτά υλικά και κάθε έντονη βροχόπτωση προκαλεί φράξιμο και πλημμύρες. «Αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες», τόνισε και προσέθεσε ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για καθαρισμό, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα