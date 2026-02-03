Πρόσκληση-Δένδια-στον-Χέγκσεθ-να-επισκεφθεί-την-Ελλάδα,-συζήτησαν-για-τα-f-35

Στη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, στις στρατηγικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Ουάσιγκτον, μετά τη συνάντησή του στο Πεντάγωνο.

Όπως δήλωσε, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας, καθώς και την προσπάθεια μεταρρύθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συνάντηση με τον υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για θέματα πολιτικής, Ελμπριτζ Κόλμπι, κατά την οποία συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και στον τρόπο υλοποίησής τους προς όφελος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει απευθύνει εγγράφως πρόσκληση προς τον Αμερικανό ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία μιας τέτοιας επίσκεψης για τις διμερείς σχέσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Δένδια:

«Στην κατακλείδα της επίσκεψής μου στην Ουάσιγκτον και της συμμετοχής μου στο Φόρουμ των Δελφών στην αμερικανική πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ στο Πεντάγωνο με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, παρουσία του Υφυπουργού Άμυνας, αρμόδιου για θέματα αμυντικής πολιτικής, κ. Elbridge Colby.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχα τη δυνατότητα να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις για μια σειρά ευρύτερων προβλημάτων που αφορούν στη περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ατζέντα 2030.

Επιπλέον, αναφέρθηκα σε μια σειρά αμυντικων συμβασεων που έχει υπογράψει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η σύμβαση για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατο τρόπο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τελος, είχα και εγγράφως προσκαλέσει τον υπουργό να επισκεφτεί την Ελλάδα και θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε. Δεν είναι σύνηθες να έρχεται Αμερικανός υπουργός Άμυνας στην πατρίδας μας. Άρα, λοιπόν, θα είναι κάτι εξαιρετικό για εμάς».